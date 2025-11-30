تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی ایران در ۸‌ماهه سال‌جاری ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار تن و به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسید.

طبق این گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۹.۳۸ درصد کاهش و از حیث وزن ۱.۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت مقدار ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۱۷ درصد افزایش و از نظر ارزش ۳.۴۸ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۸ ماهه سال‌جاری مقدار ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۴.۲۹ درصد کاهش یافته است.