۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید

تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید

گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی ایران در ۸‌ماهه سال‌جاری ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار تن و به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی ایران در ۸‌ماهه سال‌جاری ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار تن و به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسید.

طبق این گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۹.۳۸ درصد کاهش و از حیث وزن ۱.۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت مقدار ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۱۷ درصد افزایش و از نظر ارزش ۳.۴۸ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۸ ماهه سال‌جاری مقدار ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۴.۲۹ درصد کاهش یافته است.

طیبه بیات

    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سهم مردم از این تجارت، فقط و فقط تورم، تورم و تورم سهم تولید کننده ها و صادر کننده و وارد کننده ها از این تجارت سودهای سرشار ، سودهای سرشار و سود های سرشار به این میگن عدالت
    • آشنا IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اجناسی که می‌رود و ارزهایش بر نمی‌گردد.
    • محمد IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر خیلی اقتصاد فعال وشکوفایی داریم .

