ارغوانی: کاشان و آران و بیدگل همچنان بر مدار خشکی قرار دارد

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: کاشان و آران و بیدگل همچنان بر مدار خشکی قرار دارد.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از روز دوشنبه تا پایان هفته با گذر امواج ضعیف متناوب انتظار رشد ابر، گاهی وزش باد نسبتاً شدید و بارش خفیف در مناطق کوهستانی پیش بینی می‌شود.

وی ابراز کرد: اوج فعالیت سامانه در روز دوشنبه و جمعه می‌باشد که انتظار است مناطق شهری کاشان و آران و بیدگل همچنان در وضعیت بی بارشی خواهند ماند و بارش قابل توجه نخواهد بود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان در مورد پیش بینی دما تصریح کرد: دمای هوا طی امروز از یکشنبه بعدازظهر تا روز سه شنبه انتظار افزایش دما دو تا ۳ سه درجه و در از روز چهارشنبه دوباره روندی کاهشی بین سه تا چهار درجه پیش بینی می‌شود.

