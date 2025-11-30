به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص)، سلسله نشستهای بینالمللی «معرفی و تحلیل انتقادی تفاسیر قرآنی معاصر جهان» با هدف بازخوانی جریانهای نواندیش در تفسیر قرآن و تقویت گفتوگوی علمی میان مراکز معتبر قرآنی آغاز میشود.
نخستین نشست این مجموعه با عنوان «تفسیر الوسیط دکتر شیخ محمد طنطاوی، مفتی اسبق الازهر مصر» روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به صورت آنلاین برگزار شد.
تفسیر الوسیط از برجستهترین آثار تفسیری معاصر اهلسنت است که با رویکردی تربیتی، اعتدالی و روزآمد، جایگاهی ویژه در مطالعات قرآنی جهان عرب دارد. متن کامل این تفسیر برای استفاده پژوهشگران از اینجا در دسترس علاقهمندان است.
در این نشست، اندیشمندان و قرآنپژوهان برجستهای از کشورهای مختلف جهان اسلام حضور خواهند داشت؛ از جمله عبدالکریم الطرابلسی از دانشگاه الزیتونه تونس، مجید معارف از دانشگاه تهران، فردوس هاشم احمد از دانشگاه الزهرا عراق، محمود واعظی از دانشگاه تهران، محیالدین الغازی از دانشگاه علوم قرآنی هند و علی شریفی از دانشگاه علامه طباطبایی. حضور این استادان فرصتی مناسب برای بررسی تطبیقی روششناسی و مبانی فکری طنطاوی فراهم میسازد.
این وبینار علمی به همت مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه الزیتونه تونس، دانشگاه الزهرا عراق، دانشگاه علوم قرآنی هند و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود.
این همافزایی علمی نمایانگر اهتمام نهادهای معتبر جهان اسلام به ارتقای پژوهشهای قرآنی و تعمیق گفتوگوی علمی فراملی است.
علاقهمندان میتوانند از اینجا- اتاق اسکایروم در برنامه مذکور شرکت کنند.
شایان ذکر است، این برنامه گامی در جهت تحکیم همکاریهای معرفتی جهان اسلام و توسعه فضای مشترک پژوهشهای قرآنی است.
نظر شما