به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشه‌ها و آراء علامه سید محمد حسین طباطبایی(ره) مفسرربانی و مؤلف المیزان فی تفسیر القرآن در تونس، به صورت مقایسه‌ای با اندیشه‌های مهمترین و بزرگترین مفسر قرآن غرب جهان اسلام یعنی شیخ محمد طاهر بن عاشور، مؤلف تونسی تفسیر التحریر و التنویر در قیروان (پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009) از تاریخ 20 تا 21 اسفند 86 بررسی شدند.

در این همایش که به همت مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس وبا همکاری مرکز پژوهش های اسلامی قیروان(وابسته به دانشگاه زیتونه) و با حضور برجسته ترین اساتید قرآن پژوه تونس برگزار شد، "سید حسن عصمتی "مدیر مرکز فرهنگی کشورمان در تونس ضمن ارائه مقاله علمی با عنوان « معنویت در قرآن: بررسی نظریه ی ایمان علامه طباطبایی وشیخ طاهر بن عاشور» با بیان نیاز بشریت به معنویت و روحانیت، خواهان همبستگی قرآن‌پژوهان جهان اسلام برای ارائه علمی دانشگاهی دیدگاه قرآن کریم پیرامون معنویت و عرضه آن به انسان تشنه معنویت اسلام شد.

در این همایش که با حضور "شیخ محسن التمیمی"(نماینده مجلس نمایندگان ورئیس انجمن دوستی پارلمانی تونس و ایران) و برخی از شخصیتهای علمی قرآنی قیروان برگزار شد، اساتید تونسی به ایراد سخنرانی پرداختند که اسامی و عناوین مقاله های آنها به شرح ذیل است: سید حسن عصمتی(مدیر مرکز فرهنگی ایران در تونس) الاجتهاد فی کشف روحانیة القرآن: نظریة الایمان عند العلامة الطباطبایی و الشیخ الطاهر بن عاشور(رحمهما الله)؛ دکتر عزوز الشوالی ( استاد دانشکده ادبیات تونس) اثر الاجتهاد فی تشکیل بنیة المجتمع الاسلامی الجدید عند الشیخ الطاهر بن عاشور؛ علی بن مبارک (دانشجوی دکتری دانشگاه تونس) قرائات فی اصول تفسیر القرآن: علامة الطباطبایی و الطاهر بن عاشور کنموذجین؛ دکتر فرید قطاط (استاد برجسته دانشگاه زیتونه و مدرس زبان فارسی) محمد الطاهر بن عاشور فی رویة الایرانیین الذین ترجموه بالفارسیة؛ دکتور محمد الخضراوی(استاد برجسته دانشگاه زیتونه) جمالیة الاستقبال الدینی: تاویلیة الطباطبایی؛ خانم دکتر منجیه السوائحی (استاد دانشکاه زیتونه و رئیس بخش علوم قرآن این دانشگاه و عضو مجلس النواب) الاجتهاد فی فکر محمد الطاهر بن عاشور.