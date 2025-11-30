سدهای گلپایگان میزبان پنج هزار پرنده مهاجر شدند

شهاب برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرارسیدن فصل سرما، حدود پنج هزار قطعه پرنده مهاجر از گونه‌های حواصیل، باکلان، انواع اردک، فلامینگو، کاکایی و چنگر برای زمستان‌گذرانی به سدهای کوچری و عباس‌آباد وارد شدند و این دو سد به یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های موقت پرندگان در استان اصفهان تبدیل شده است.

به گفته وی، ورود پرندگان مهاجر از اوایل آبان آغاز شده و تا پایان دی‌ماه ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست گلپایگان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست با گشت‌های قایقی و زمینی شبانه‌روزی، مراقبت ویژه‌ای از این زیستگاه‌ها به عمل می‌آورد تا از شکار غیرمجاز و مزاحمت جلوگیری شود.

برهانی ادامه داد: سد کوچری با حجم مخزن ۲۰۰ میلیون مترمکعب و سد عباس‌آباد با ظرفیت ۳۶ میلیون مترمکعب، به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود آب کافی، هر ساله هزاران پرنده را در مسیر کوچ پاییزی و زمستانی به خود جذب می‌کنند.

وی از شهروندان و گردشگران درخواست کرد ضمن بازدید از این طبیعت بکر، از نزدیک شدن بیش از حد به محل تجمع پرندگان و ایجاد سر و صدا خودداری کنند تا آرامش این مهمانان زمستانی حفظ شود.