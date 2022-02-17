ایمان ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بازگشایی موقتی زاینده‌رود در اصفهان تنها پنج گونه کاکائی سرسیاه (مرغ دریایی)، مرغابی سرسبز، آبچلیک تک زی، اردک نوک پهن و پاچلک در این رودخانه مشاهده شد، اظهار داشت: در گذشته دستکم ۵۰ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی در بستر زاینده رود تا گاوخونی وجود داشت که در این منطقه زمستان گذرانی می‌کردند.

او افزود: عمده این پرندگان مهاجرند و اصفهان پاییز و زمستان میزبان آنها است؛ زاینده‌رود برای بسیاری از این پرندگان محل استراحت است که برای ذخیره چربی تغذیه کنند تا به مسیر خود ادامه دهد.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم اضافه کرد: هنگامی که زاینده رود ناگهان خشک شود و خیلی از این پرندگان محل استراحت خود را از دست دادند، متأسفانه از بین می‌روند و می‌میرند زیرا قطعی آب و خشکی ناگهانی رودخانه برای پرندگان پدیده غیرطبیعی است.

ابراهیمی ادامه داد: پرندگان مهاجر زمانیکه در بستر آبی (رودخانه یا تالاب) می‌نشینند، محاسبه دقیقی دارند که باید چند روز استراحت و چه میزان برای ذخیره چربی و ادامه راه، تغدیه کنند، اما هنگامی که آب ناگهان قطع می‌شود این‌ها به اندازه کافی چربی ذخیره نکردند و به ناچار پرواز می‌کنند و این در حالیست که زیستگاه آبی جایگزین چندانی در نزدیکی زاینده رود نیست و در این شرایط تعدادی از این پرندگان پیش از رسیدن به مقصد بعدی از بین می‌روند.

او خاطرنشان کرد: تعدادی از پرندگان نیز که می‌توانند خود را با شرایط بهتر وفق دهند به محض اینکه یک تالاب و یا رودخانه خشک می‌شود می‌توانند به سراغ جایگزین بروند؛ آنچه بسیار حائز اهمیت است و ما به آن بی توجه‌ایم این است که وقتی که آب رودخانه باز می‌شود این همه پرندگان نیستند که به زاینده‌رود می آیند، تعداد بسیار محدودی از ۵۰ گونه پرندگانی هستند که ما می‌بینیم‌.

تعداد گونه‌های پرنده در حوضه زاینده رود به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم گفت: برخی از پرندگانی که قدرت انعطاف بالایی دارند و در برابر خشکی زاینده رود آسیب کمتری متحمل می‌شوند و به محض جاری شدن آب در زاینده‌رود دوباره به این منطقه باز می‌گردند درحالی که تعداد این گونه‌های پرنده کمتر از ۱۰ درصد پرندگان این حوضه است.

این کارشناس و فعال محیط زیست، جمعیت پرنده و تنوع آنها را دو مقوله جدا دانست و خاطرنشان کرد: مطالعات ما نشان می‌دهد تنوع پرندگان در حوضه زاینده رود به دلیل باز و بسته شدن آب و فصلی شدن رودخانه بشدت کم شده است و در حقیقت دیگر هیچ اثری از پرندگانی که قدرت وفق پذیری و سازگاری کمتری داشتند، در زاینده‌رود نمی‌بینیم.

ابراهیمی با بیان اینکه از ۵۰ گونه پرنده‌ای که تا ۱۰- ۱۵ سال پیش در زاینده رود مشاهده می‌کردیم به کمتر از پنج گونه در بازگشایی اخیر رسیده است، افزود: متأسفانه هیچ اثری از سایر پرندگان در زاینده‌رود نیست.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم درباره تعداد پرندگان مهاجر که با بازگشایی ۱۰ روزه آب به زاینده رود آمدند، اظهار داشت: در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرشماری پرندگان در سه‌- چهار سال گذشته با همکاری این انجمن و اداره کل حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شد اما امسال خود اداره کل سرشماری را انجام داد و هنوز آماری به بیرون اعلام نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، زاینده‌رود از ۱۲ بهمن ماه به منظور توزیع آب برای کشت پاییزه دوم کشاورزان شرق اصفهان برای مدت ۱۲ روز رهاسازی شد. با رسیدن آب به شهر اصفهان از ۱۴ بهمن پرندگان مهاجر نیز به مهمانی زاینده‌رود فصلی آمدند. با کاهش خروجی سد زاینده‌رود از ۲۴ بهمن بستر رودخانه زاینده‌رود در حال خشک شدن است و پرندگان مهاجر سرگردان در لکه‌های آبی پرسه می‌زنند.