هشدار زرد هواشناسی خوزستان؛ تقویت سامانه بارشی و احتمال آبگرفتگی

محمد سبزهزاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد پیرو هشدار زرد شماره ۴۱ مورخ ششم آذر، فعالیت سامانه بارشی در استان از اوایل وقت روز دوشنبه تقویت میشود و تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، نوع مخاطره شامل رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظهای و وقوع مه یا مهرقیق است که میتواند سبب کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی استان شود. مناطق شمالی، شمالشرقی، شرقی، مرکزی، غربی و بهویژه ارتفاعات بیشترین تأثیر را خواهند داشت و در سایر نقاط استان بارشها بهصورت نقطهای محتمل است.
سبزهزاری افزود: اثرات این مخاطره ممکن است بهصورت لغزندگی جادهها، آبگرفتگی محدود معابر، جاری شدن روانآب، برخاستن گردوخاک موقتی، اختلال در سفرهای بینشهری، سقوط اشیا و آسیب به سازههای سبک و موقت از جمله بنرها و داربستها ظاهر شود.
وی همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال، تأخیر در پروازها و خسارت به محصولات و ماشینآلات کشاورزی را یادآور شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توصیه کرد دستگاههای اجرایی نسبت به پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها اقدام کرده و از سفرهای غیرضروری در این بازه زمانی پرهیز شود.
وی بر جلوگیری از توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، عدم پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد تأکید کرد.
