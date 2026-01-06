  1. استانها
هشدار سطح زرد هواشناسی برای بارش باران صادر شد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت ورود سامانه بارشی از اوایل وقت شنبه تا اوایل وقت یکشنبه، موجب ناپایداری‌های جوی در بخش‌های مختلف استان می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: این سامانه بارشی از اوایل وقت روز شنبه آغاز می‌شود و تا اوایل وقت یکشنبه تداوم دارد.

وی افزود: پیامد فعالیت این سامانه شامل رگبار، رعدوبرق، ریزش تگرگ در نقاط مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شمال‌غربی، شرقی، مرکزی استان به‌ویژه نواحی مرتفع، بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت.

سبزه‌زاری ادامه داد: در سایر مناطق استان نیز احتمال وقوع بارش‌ها به‌صورت پراکنده دور از انتظار نیست.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق تحت تأثیر، توصیه‌های ایمنی هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.

