هشدار سطح زرد هواشناسی برای بارش باران صادر شد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد ادارهکل هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: این سامانه بارشی از اوایل وقت روز شنبه آغاز میشود و تا اوایل وقت یکشنبه تداوم دارد.
وی افزود: پیامد فعالیت این سامانه شامل رگبار، رعدوبرق، ریزش تگرگ در نقاط مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: مناطق شمالی، شمالشرقی، شمالغربی، شرقی، مرکزی استان بهویژه نواحی مرتفع، بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت.
سبزهزاری ادامه داد: در سایر مناطق استان نیز احتمال وقوع بارشها بهصورت پراکنده دور از انتظار نیست.
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق تحت تأثیر، توصیههای ایمنی هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.
نظر شما