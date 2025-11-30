  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

سقوط مرگبار کوئیک در رودخانه کارون اهواز

سقوط مرگبار کوئیک در رودخانه کارون اهواز

اهواز - بر اثر سقوط خودرو به درون رودخانه کارون در اهواز یک نفر جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: در ساعت ۱:۱۵ بامداد امروز یکشنبه ۹ آذرماه تماس اضطراری شهروندان با مرکز فرماندهی و کنترل ۱۲۵، مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری کوئیک از روی پل پنجم به داخل رودخانه، دریافت شد.

بابک ربیعی افزود: بلافاصله آتش نشانان به همراه سه دستگاه خودروی نجات و دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام و مشغول امداد رسانی و ایمن سازی محیط کردند.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه یک مرد حدود ۳۲ ساله به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد، بیان کرد: نیروهای آتش‌نشانی تا ساعاتی پس از وقوع حادثه در محل حضور فعال داشتند و عملیات مهار مخاطرات محیطی، ایجاد حریم امن، جلوگیری از سقوط ثانویه و بیرون‌کشیدن خودرو از بستر رودخانه را با دقت و هماهنگی کامل اجرا کردند.

کد خبر 6672839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها