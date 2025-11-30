محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی استان طی ۴۸ ساعت آینده اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، هوای گیلان امروز و فردا صاف تا نیمه‌ابری بوده و وزش باد به‌ویژه در مناطق کوهستانی و دامنه‌ها محسوس خواهد بود.

وی افزود: با افزایش موقت ابر و تقویت سرعت وزش باد، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و رعد و برق در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته را آستانه‌اشرفیه با ۲۱ درجه سانتی‌گراد و خنک‌ترین منطقه را دیلمان با ۴ درجه اعلام کرد.

دادرس وضعیت دریای خزر را با ارتفاع موج ۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، برای انجام فعالیت‌های دریایی و صیادی در برخی ساعات امروز و فردا قابل استفاده اما با احتیاط عنوان کرد.

به گفته وی، دمای کنونی شهر رشت ۱۶ درجه سانتی‌گراد و میزان رطوبت هوا ۸۲ درصد ثبت شده است.