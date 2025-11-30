محمدی: گواهینامه ایمنی آب برای آبدانان و چالاک و چنگوله مهران صادر شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب گفت: از سال ۱۳۹۲ برنامه ایمنی آب در کشور اجرایی شده است. پس از رصد، پایش و کنترل کیفی آب شهرستان آبدانان و ارسال گزارش‌های مربوطه به وزارت بهداشت، گواهینامه ایمنی آب با امتیاز ۹۲ برای آبفای آبدانان صادر شد. همچنین مجتمع‌های آبرسانی چالاک و چنگوله در مهران، که خدمات خود را به چهار روستا شامل چالاک، چنگوله، بانرحمان و دول‌گل ارائه می‌دهند، با کسب امتیاز ۹۱ موفق به دریافت این گواهینامه شدند.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه ایمنی آب تضمین‌کننده کیفیت پایدار آب آشامیدنی از منبع تا مصرف‌کننده است.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی براساس مدیریت خطر است و برنامه ایمنی آب باید تمام مراحل تأمین آب، از حوزه آبریز تا مصرف‌کننده را پوشش دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در پایان از تلاش کارکنان شرکت در تحقق اهداف برنامه ایمنی آب قدردانی کرد و گفت که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ارتقای کیفیت خدمات آب شرب در استان است.