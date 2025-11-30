به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان، فراخوان شرکت در چهلمین دوره این رویداد ملی منتشر شد.

این جشنواره که به‌صورت سه مرحله‌ای در سطوح دانشگاهی، سراسری و ملی برگزار می‌شود، شامل بخش‌های آوایی، معارفی، هنری، فناوری و تولیدات رسانه‌ای، پژوهشی، ادبی و همچنین بخش نوآوری قرآنی و هوش مصنوعی است.

جشنواره امسال با رویکردی نوین به حوزه‌های فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در تولید آثار قرآنی، تلاش دارد زمینه حضور گسترده‌تر دانشجویان خلاق و نوآور را فراهم کند.

از برگزیدگان هر مرحله همراه با جوایز ارزنده تقدیر خواهد شد.

مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ می‌باشد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و مشاهده جزئیات بیشتر به سامانه quran.farnama.net مراجعه کنند.