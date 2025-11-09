جنگجو: انس با قرآن یک سبک زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، امسال محفلی معنوی برای گردهمایی نخبگان قرآنی ایران بود؛ جایی که صدای تلاوت و نور حفظ، فضای رقابت را به محفل انس و معرفت بدل کرد.

در میان چهره‌های درخشان این دوره، نام فاطمه جنگجو، دانشجوی ۲۲ ساله پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به‌عنوان حافظ ۲۰ جز قرآن کریم، خوش درخشید، دختری که از کودکی با کلام وحی مأنوس شد و راهش را با آیات الهی شناخت.

جنگجو در گفتگو با خبرنگار مهر از آرزوی دیرینه‌اش سخن گفت: همیشه می‌خواستم جزو حافظان قرآن باشم. البته حفظ قرآن سختی‌های خودش را دارد، اما شیرینی آن آن‌قدر زیاد است که سختی‌ها را به فراموشی می‌سپارد.

او جشنواره را فرصتی می‌داند برای تبادل تجربه بین نخبگان قرآنی و می‌گوید سطح رقابت‌ها بسیار بالا بود و داوران نیز با دقت و انصاف حکم کردند.

این حافظ جوان، اصفهان را میزبان شایسته‌ای برای این رویداد توصیف کرد: از خدمات رفاهی تا برنامه‌ریزی و گردش در شهر، همه‌چیز عالی بود. جشنواره واقعاً در شأن اصفهان برگزار شد؛ شهری که فرهنگ و هنر را با ایمان درآمیخته است.

جنگجو در ادامه به اثر عمیق قرآن در زندگی شخصی و تحصیلی‌اش اشاره کرد و افزود: انس با قرآن باعث شده برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشم. هر وقت در درس یا زندگی با مشکلی روبه‌رو می‌شوم، مفهومی از یک آیه در ذهنم می‌آید و راه درست را نشانم می‌دهد.

به باور این فعال حوزه قرآن برای جذب نسل جوان به قرآن، لازم است از زبان خودشان با آنان سخن گفت: استادانی که مفاهیم قرآنی را می‌شناسند اگر با زبان جوانان حرف بزنند، تأثیرشان دوچندان می‌شود. برگزاری منظم محافل، مسابقات و تشویق دانشجویان، می‌تواند چراغ ایمان را در دل‌ها فروزان‌تر کند.

وی تأکید کرد: انس با قرآن فقط یک عبادت نیست، بلکه یک سبک زندگی است، سبکی که در آن آرامش، نظم و امید در دل انسان زنده می‌ماند و مسیر زندگی‌اش را روشن می‌کند.