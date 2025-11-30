  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

کلاهبرداری جدید در قالب سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز و اعطای تسهیلات

سرمایه‌گذاری‌های دروغین از طریق تخصیص ارز و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی تحت عناوین مختلف به نام بانک مرکزی، صرفاً دامی در جهت کلاهبرداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند برخی افراد سودجو و کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی صفحه‌های مجازی، اقدام به تبلیغات درخصوص سرمایه‌گذاری‌های دروغین از طریق تخصیص ارز و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی تحت عناوین مختلف به نام بانک مرکزی کرده‌اند که این صفحات و تبلیغات صرفاً دامی در جهت کلاهبرداری است. مردم مراقب باشند تا در دام این‌گونه فریب‌کاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دروغین افراد جاعل نیفتند.

بر اساس این گزارش تمام صفحات جعلی مرتبط با مسائل ارزی و اعطای تسهیلات بانکی که در شبکه‌های اجتماعی درحال فعالیت می‌باشند هیچ ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند.

بر همین اساس از هموطنان تقاضا می‌شود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده که صرفاً با هدف کلاهبرداری منتشر می‌شود توجه نکنند. ضمناً اطلاع‌رسانی درباره هرگونه تأمین و تخصیص ارز و همچنین تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و مردم متقاضی، صرفاً از طریق سامانه‌های ارزی بانک مرکزی و پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir معتبر است.

کد خبر 6672913
علی فروزانفر

