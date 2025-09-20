  1. جامعه
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس

رئیس مرکز امداد سایبری فراجا نسبت به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در آستانه مهرماه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا اظهار کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان و آغاز فصل بازگشایی مدارس شاهد تبلیغات فریبنده کلاهبرداران سایبری از شرایط ایجاد شده در جهت فریب کاربران فضای مجازی و کلاهبرداری از آنان با ترفندهای مختلف هستیم.

این مقام انتظامی افزود: عمده ترفند مجرمان سایبری با توجه به شرایط پیش رو در کشور تبلیغات دروغین و فریبنده در صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی غیر بومی نظیر تبلیغات فروش لوازم و التحریر، کیف و البسه و حتی رزرو سرویس مدارس و دریافت مبالغ کالا و خدمات که از این طریق از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا ضمن توصیه به هموطنان گرامی مبنی بر خرید و ثبت سفارش کالا و خدمات مورد نیاز صرفاً از سایت‌های فروشگاهی مجاز در کشور دارای نشان اعتماد کالا و خدمات و درگاه‌های بانکی مجاز، افزود: خرید و ثبت سفارش از فروشگاه‌های اینترنتی فعال در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی متأسفانه ریسک بالایی دارد.

