معاون ارزی بانک مرکزی: خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا گچپززاده معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مشترک بانک مرکزی با مجمع کارآفرینان کشور با تأکید بر حمایت جدی از فعالان اقتصادی، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا را گامی برای ساماندهی مبادلات و حذف جریان صرافها دانست و گفت: این سازوکار با تکیه بر شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، تاکنون ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده و ۲۸ میلیارد دلار دیگر نیز در صف تخصیص قرار دارد که بخش عمدهای از آن به وزارت صمت و واردات خودرو اختصاص یافته است.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات تأمین مالی ارزی کارآفرینان بر عزم جدی بانک مرکزی برای حمایت از آنها از روشهای مختلف تاکید کرد و گفت: مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ساماندهی مبادلات مالی و خرید و فروش راهاندازی شد. در این سیستم، جریان صرافها حذف شده و به جای آن، سیستم بانکی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است، چرا که بانکها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. بر این اساس، عملیات خرید و فروش به نمایندگی از فعالان اقتصادی توسط بانکها انجام میشود.
گچپززاده در ادامه تصریح کرد: برای این منظور، یک برنامه ۱۰ روزه برای ارز خریداری شده و ۱۰ روز دیگر برای کارگزاری و کارسازی این مبالغ نزد ذینفع نهایی در نظر گرفته شد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعضی از شرکتها به سمت استفاده از السی (اعتبار اسنادی) و بانکهای خارج از کشور روی آوردهاند، خاطرنشان کرد: اخیراً محدودیتهای مربوط به تضامین و وثایق حل شده است. در کشورهایی که قوانین اجازه میدهد، از ظرفیت بانکها استفاده شده است.
گچپززاده با اشاره به گشایشهای ایجاد شده در زمینه صدور ضمانت نامههای ارزی اظهار داشت: با تأکید رئیس کل بانک مرکزی، این سازوکار راهاندازی شده تا در ازای وثایق ریالی و اعتباری نزد بانکهای ایرانی، بتوان از طریق بانکهای همکار در خارج از کشور، تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تا ۲۹ شهریور ماه سال جاری، ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و ۲۸ میلیارد دلار نیز در صف تخصیص قرار دارد، تصریح کرد: از این میزان، وزارت صمت به تنهایی ۲۲.۲ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته است. در مقایسه با سال گذشته، میزان تخصیص ارز کمی بالاتر است.
گچپززاده افزود: در حال حاضر، خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد، چه در بخش استفاده شده و چه در صف تخصیص. این تخصیصها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است. از ۳۳ میلیارد دلار تخصیصیافته، حدود ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است.
