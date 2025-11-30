به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالواحد بزرگزاده صبح یکشنبه در همایش پهنه هفتم کانون‌های خدمت رضوی کشور در چابهار با بیان اینکه محبت مشترک شیعه و سنی به امام رضا (ع) سرمایه اجتماعی استان است، گفت: این پیوند ایمانی باید در سیاست‌گذاری‌های ملی آستان قدس دیده شود تا دامنه خدمات آن در مناطق محروم گسترده‌تر و عادلانه‌تر شود.

امام جمعه موت اهل سنت در چابهار وضعیت درمان در چابهار و دشتیاری را نامطلوب خواند و افزود: مردم برای ساده‌ترین مداوا ناچارند با هزینه‌های سنگین به شهرهای دور مراجعه کنند؛ در حالی‌که بیمارستان موجود با امکانات حداقلی اداره می‌شود و برخی بخش‌ها به دلیل ناایمنی عملاً قابل استفاده نیست.

مولوی بزرگزاده خواستار ورود جدی آستان قدس رضوی به تقویت زیرساخت‌های درمانی، ایجاد بخش حمایتی برای بیماران بی‌بضاعت و حتی سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان جدید در سواحل مکران شد.

وی ترک تحصیل، کمبود امکانات آموزشی و بیکاری را از چالش‌های جدی منطقه دانست و بیان کرد: ظرفیت‌های آستان قدس در حوزه آموزش، اشتغال و حمایت اجتماعی می‌تواند بخشی از این خلأها را جبران کند.

امام جمعه موقت اهل سنت چابهار با اشاره به اینکه مکران به تعبیر رهبر انقلاب «گنج پنهان» و از نقاط راهبردی کشور است، اظهار داشت: توجه آستان قدس رضوی به این منطقه می‌تواند در توسعه پایدار آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

مولوی بزرگزاده تصریح کرد: مسائل و مطالبه‌های مردم منطقه باید به‌صورت رسمی به محضر تولیت منتقل شود تا مردم سواحل مکران، که دلبستگی دیرینه به آستان قدس دارند، از خدمات گسترده‌تر و عادلانه‌تر برخوردار شوند.