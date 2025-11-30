  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

مولوی بزرگ‌زاده: خدمات آستان قدس رضوی در مسیر رفع محرومیت ها است

چابهار - امام جمعه موقت اهل‌سنت چابهار گفت: پیوند عمیق اهل سنت و تشیع با اهل‌بیت(ع) پشتوانه‌ای برای گسترش خدمت‌رسانی آستان قدس در سواحل مکران در جهت محرومیت زدایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالواحد بزرگزاده صبح یکشنبه در همایش پهنه هفتم کانون‌های خدمت رضوی کشور در چابهار با بیان اینکه محبت مشترک شیعه و سنی به امام رضا (ع) سرمایه اجتماعی استان است، گفت: این پیوند ایمانی باید در سیاست‌گذاری‌های ملی آستان قدس دیده شود تا دامنه خدمات آن در مناطق محروم گسترده‌تر و عادلانه‌تر شود.

امام جمعه موت اهل سنت در چابهار وضعیت درمان در چابهار و دشتیاری را نامطلوب خواند و افزود: مردم برای ساده‌ترین مداوا ناچارند با هزینه‌های سنگین به شهرهای دور مراجعه کنند؛ در حالی‌که بیمارستان موجود با امکانات حداقلی اداره می‌شود و برخی بخش‌ها به دلیل ناایمنی عملاً قابل استفاده نیست.

مولوی بزرگزاده خواستار ورود جدی آستان قدس رضوی به تقویت زیرساخت‌های درمانی، ایجاد بخش حمایتی برای بیماران بی‌بضاعت و حتی سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان جدید در سواحل مکران شد.

وی ترک تحصیل، کمبود امکانات آموزشی و بیکاری را از چالش‌های جدی منطقه دانست و بیان کرد: ظرفیت‌های آستان قدس در حوزه آموزش، اشتغال و حمایت اجتماعی می‌تواند بخشی از این خلأها را جبران کند.

امام جمعه موقت اهل سنت چابهار با اشاره به اینکه مکران به تعبیر رهبر انقلاب «گنج پنهان» و از نقاط راهبردی کشور است، اظهار داشت: توجه آستان قدس رضوی به این منطقه می‌تواند در توسعه پایدار آن نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

مولوی بزرگزاده تصریح کرد: مسائل و مطالبه‌های مردم منطقه باید به‌صورت رسمی به محضر تولیت منتقل شود تا مردم سواحل مکران، که دلبستگی دیرینه به آستان قدس دارند، از خدمات گسترده‌تر و عادلانه‌تر برخوردار شوند.

