باقری: بیش از ۲۶۲ هزار سفر باری در سیستان و بلوچستان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری، ۳ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۳۰ تن کالا با انجام ۲۶۲ هزار و ۶۷۱ سفر باری در سطح استان سیستان و بلوچستان جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۹ درصدی در میزان تناژ و ۲۵ درصدی در تعداد سفرها را شاهد هستیم.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری جادهای سیستان و بلوچستان بیان کرد: از مجموع کالاهای جابجا شده در این بازهی زمانی ۳ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۷۳ تن مربوط به حملونقل دروناستانی و۶۰۸ هزار و ۹۵۷ تن مربوط به حملونقل بروناستانی بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فعال در حوزه حملونقل بار افزود: در حال حاضر ۸۶ شرکت حملونقل کالا و بیش از ۱۱ هزار راننده و ناوگان باری در حوزه فعالیت این اداره کل، مشغول خدمات رسانی هستند.
باقری در پایان تصریح کرد: این آمارها گویای توان عملیاتی بالای سیستان و بلوچستان در حوزه حملونقل کالا است و نشان میدهد این استان نقش مهمی در جابجایی و پشتیبانی لجستیکی کشور ایفا میکند و فعالیت مستمر ناوگان باری و شرکتهای حملونقل نیز سهم قابل توجهی در حفظ جریان پایدار انتقال کالا در منطقه داشته است.
