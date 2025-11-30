  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

باقری: بیش از ۲۶۲ هزار سفر باری در سیستان و بلوچستان انجام شده است

زاهدان - معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۱۹ درصدی جابه جایی کالا در استان طی هشت ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری، ۳ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۳۰ تن کالا با انجام ۲۶۲ هزار و ۶۷۱ سفر باری در سطح استان سیستان و بلوچستان جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۹ درصدی در میزان تناژ و ۲۵ درصدی در تعداد سفرها را شاهد هستیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری جاده‌ای سیستان و بلوچستان بیان کرد: از مجموع کالاهای جابجا شده در این بازه‌ی زمانی ۳ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۷۳ تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی و۶۰۸ هزار و ۹۵۷ تن مربوط به حمل‌ونقل برون‌استانی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل بار افزود: در حال حاضر ۸۶ شرکت حمل‌ونقل کالا و بیش از ۱۱ هزار راننده و ناوگان باری در حوزه فعالیت این اداره کل، مشغول خدمات رسانی هستند.

باقری در پایان تصریح کرد: این آمارها گویای توان عملیاتی بالای سیستان و بلوچستان در حوزه حمل‌ونقل کالا است و نشان می‌دهد این استان نقش مهمی در جابجایی و پشتیبانی لجستیکی کشور ایفا می‌کند و فعالیت مستمر ناوگان باری و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز سهم قابل توجهی در حفظ جریان پایدار انتقال کالا در منطقه داشته است.

