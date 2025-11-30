جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ خبرگزاری مهر گزارشی با عنوان «دست رانت‌خواران واردات نهاده در جیب دامداران» منتشر کرد که وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به آن، طی جوابیه‌ای نوشت؛

«ضمن سپاس به دلیل توجه آن خبرگزاری به مسائل بخش کشاورزی با عنایت به خبر منتشر شده در آن رسانه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ کد خبر ۶۶۵۵۹۶۸ با عنوان «دست رانت‌خواران واردات نهاده در جیب دامداران» خواهشمند است توضیحات ارائه شده از سوی معاونت توسعه بازرگانی این وزارت در آن خبرگزاری برای روشنگری افکار عمومی منتشر شود.

پایداری تولید دام و طیور و حفظ امنیت غذایی کشور وابستگی مستقیم به تأمین مستمر نهاده دارد؛ به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی این بخش را در بالاترین سطح اولویت و نظارت قرار داده و سازوکارهای سیستمی و شفاف را برای مدیریت آن پیاده سازی کرده است.

به منظور جلوگیری از انحصار ایجاد شفافیت و نظارت افزایش سرعت و کارآمدی و مدیریت بهتر جریان واردات کالا به کشور تمام فرآیندهای مربوط به بررسی درخواست ثبت سفارش کالاهای اساسی و همچنین سایر کالاها به صورت سیستمی و با در نظر گرفتن پارامترهایی شامل اعمال سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده و اعطای سهمیه واردات بر مبنای رتبه اعتباری بازرگانان و حجم واردات سال‌های گذشته آنها انجام می‌گیرد به نحوی که هیچکدام از آنان در یک دوره مشخص و هر فصل نتوانند بیشتر از حداکثر سقف در نظر گرفته شده را ثبت سفارش کنند.

همچنین با فراهم کردن امکان حضور تمام بازرگانان ضمن اولویت بخشی به تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی تعداد بازیگران واردات کالاهای مذکور افزایش داشته است. از سوی دیگر به منظور نظارت بر حسن اجرای ضوابط، خرید فروش حمل و نگهداری نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی و همچنین در راستای اجرای ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (٤) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از تخلفات عرضه خارج از شبکه سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی از سال ۱۳۹۸ ایجاد که تاکنون علاوه بر نهاده‌های دامی اعم از جو، ذرت، کنجاله و انواع دانه‌های روغنی کالای شکر، برنج و روغن نیز در این سامانه عرضه و توزیع می‌گردد.

لازم به ذکر است در پی تغییر سیاست‌های ارزی کشور و متعاقباً کاهش منابع ارز ترجیحی، حجم ارز قابل تخصیص برای واردات نهاده دامی حدوداً ۳۰ درصد کاهش یافته است. این محدودیت یک واقعیت اقتصادی است. بنابراین تفسیر این شرایط به عنوان «رانت» یا «انحصار» انحراف از واقعیت‌های موجود است».