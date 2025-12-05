به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، از اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکپارچه‌سازی واردات و توزیع نهاده‌های دامی با ارز دولتی خبر داد و گفت: این طرح از اول آذرماه با استقبال قابل توجه واردکنندگان در حال اجراست و شرکت پشتیبانی امور دام بلافاصله پس از تحویل کالا و صدور پروانه الکترونیکی، ۹۰ درصد مبلغ ریالی را پرداخت می‌کند.

وی افزود: بر اساس مصوبات شورای هماهنگی اقتصاد و دستور رئیس‌جمهور، تمام نهاده‌های دامی که با ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند، باید جهت توزیع یکپارچه به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده شوند.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از اول آذر ۱۴۰۴، تاکید کرد: واردکنندگان با همراهی خوبی کالاهای خود را به این شرکت تحویل داده‌اند و فرآیند بارگیری و انتقال محموله‌ها از مبادی ورودی مانند بندر امام خمینی (ره) به استان‌های مختلف با نظم در جریان است.

جعفری در تشریح سازوکار پرداخت، توضیح داد: به محض تحویل نهاده‌ها و صدور پروانه الکترونیکی، ۹۰ درصد مبلغ ریالی به واردکننده پرداخت می‌شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده پس از تکمیل فرآیند حمل تخصیص می‌یابد.

وی بر اولویت‌دهی به شرکت‌های همکار تأکید کرد و گفت: واردکنندگانی که نهاده‌های خود را سریع‌تر تحویل دهند، زودتر برای دریافت ارز به معاونت توسعه بازرگانی معرفی خواهند شد.

به گفته این مسئول، از ابتدای آذرماه، این معرفی‌ها آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، اجرای این طرح را گامی مهم برای ثبات بازار، جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و تأمین پایدار نهاده‌های دامی عنوان کرد و از تمامی واردکنندگان خواست تا هرچه سریع‌تر محموله‌های خود را تحویل دهند، چرا که کلیه فرآیندهای پرداخت ارز و تأییدیه‌های لازم منحصراً با معرفی این شرکت انجام خواهد شد.

وی در پایان اضافه کرد: این هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی، اطمینان لازم را برای تولیدکنندگان دام و طیور در دسترسی به نهاده‌های اساسی فراهم می‌کند.