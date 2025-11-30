  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

تمدید مهلت ایجاد حساب وکالتی برای خرید خودروهای وارداتی در بانک تجارت

تمدید مهلت ایجاد حساب وکالتی برای خرید خودروهای وارداتی در بانک تجارت

مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی تا دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد و متقاضیان خرید خودروهای وارداتی با وکالتی کردن حساب خود در بانک تجارت به‌سادگی می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، امکان خرید خودروهای وارداتیKIA K۳،KIA Sportage ، Hyundai Elantra ، Hyundai Tucson ، Toyota Corolla Cross ، SKYWELL Nebka-Hybrid و ۳jimny- uzuki s برای متقاضیان فعال شده و علاقه‌مندان به خرید این محصولات می‌توانند با مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان به‌علاوه ۲۰ هزار تومان حداقل موجودی در حساب خود، در کمتر از یک دقیقه نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.

برای انجام روند وکالتی کردن حساب‌های تجارت و خرید خودروهای وارداتی، تنها کافی‌ست از طریق سامانه حساب‌های وکالتی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir/vekalati سریع و ساده حساب خود را وکالتی کرده و سپس سایر مراحل را از طریق سامانه یکپارچه دنبال کنید.

شعب بانک تجارت در سراسر کشور نیز پذیرای مشتریانی هستند که تمایل به وکالتی کردن حساب خود به‌صورت حضوری دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره ۱۵۵۴ تماس گرفته و یا از طریق سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.tejaratbank.ir و همچنین مراجعه به شعب بانک تجارت در سراسر کشور اقدام کنید.

کد خبر 6672998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها