به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا جعفریان رئیس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بیمارستان شهید مصطفی خمینی، در ابتدا با نام بیمارستان میثاقیه، در سال ۱۳۲۰ تأسیس شد و امروز یکی از مراکز باسابقه و اثرگذار حوزه سلامت در کشور بهشمار میآید.
ویافزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این بیمارستان با هدف خدمترسانی به جامعه ایثارگر، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان عزیز، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفت و سپس در سال ۱۳۷۲ به دانشگاه شاهد واگذار شد و از آن زمان علاوه بر انجام مأموریت اصلی خود، خدمات تخصصی و عمومی را به عموم مردم نیز ارائه داده و هماکنون نیز بهعنوان یک بیمارستان آموزشی، درمانی و دانشگاهی فعال است.
وی در پاسخ به این سوال که جامعه هدف این مرکز چه کسانی هستند؟، گفت: هویت این بیمارستان با خدمترسانی به جامعه ارزشمند ایثارگران گره خورده است و امروز بخش قابلتوجهی از خدمات ما برای گروههای ویژه و اولویتدار از جمله جانبازان عزیز، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان، خانوادههای تحت پوشش بنیاد شهید و نهادهای حمایتی، بیماران محروم و کمبرخوردار، بیماران خاص و نیازمند مراقبت ویژه ارائه میشود، با این حال، در کنار رسالت اصلی، آغوش ما به روی عموم مردم نیز با افتخار باز است و خدمات تخصصی و درمانی متنوعی ارائه میدهیم.
رئیس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی در مورد وضعیت فعلی این بیمارستان، اظهار داشت: ما امروز با یک مرکز بیمارستانی کاملاً فعال، پویا و دارای ظرفیت پیشرفت مواجه هستیم، ارزشمندی این بیمارستان بهدلیل سابقه تاریخی و مأموریت انسانی آن است، اما طبیعتاً در طول دهههای خدمت، مانند هر مرکز باسابقه، بهروزرسانی برخی بخشها و تجهیزات ضروری است، نه از منظر فرسودگی یا غیرقابلاستفاده بودن، بلکه برای همگامشدن با استانداردهای نوین، افزایش کیفیت خدمات و پاسخگویی بهتر به بیماران و جامعه هدف باید به سمت به روز رسانی زیرساختها و سایر تجهیزات حرکت کنیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت احیا و بازسازی هدفمند این مرکز ادامه داد: احیا و ارتقای بیمارستان، در بیمارستان شهید مصطفی خمینی، با دیدگاه توقف فعالیت یا بازسازی کلی مطرح نیست؛ بلکه منظور ما بازسازی تدریجی، آرام و هوشمندانه برای ارتقای خدمات است که شامل بهروزرسانی تجهیزات پزشکی و پاراکلینیک، توسعه بخشهای ویژه بیماران ایثارگر و جانباز، زیرساختهای فناوری اطلاعات و پرونده الکترونیک، ارتقای فضای آموزشی جهت تربیت دانشجویان علوم پزشکی و بهبود زیرساختهای خدمات ویژه برای بیماران محروم و خاص میشود.
جعفریان با بیان اینکه هدف ما ایجاد یک مرکز الگو در سطح ملی برای ارائه خدمات انسانی، کیفی و مبتنی بر نظام ارزشهاست، اضافه کرد: برای تحقق این چشمانداز، مشارکت جمعی نهادهای مؤثر ضروری است. خوشبختانه در این مسیر، بنیاد شهید و دانشگاه شاهد همراه ما هستند. همچنین انتظار داریم وزارت بهداشت، بیمههای خدمات درمانی و تأمین اجتماعی، گروههای خیریه سلامت و سازمانهای حمایتی در کنار ما قرار بگیرند تا بتوانیم خدمات بیمارستان را به سطحی برسانیم که در شأن ایثارگران و بیماران محروم و خانواده شهدا باشد چرا که این بیمارستان فقط یک مرکز درمانی نیست؛ یک مرکز هویت ملی، افتخار ارزشی و سرمایه اجتماعی است.
رئیس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی گفت: چشمانداز ما این است که بیمارستان شهید مصطفی خمینی، نه فقط یک مرکز ارائه خدمات درمانی، بلکه یک الگوی ملی در خدمترسانی ارزشمحور، علمی و انسانی باشد. ظرفیت ارتقای این مرکز بسیار بالاست و با اندکی توجه راهبردی، حمایت بیمهها و نقشآفرینی خیرین، میتوانیم آن را به جایگاهی برسانیم که بگوییم اینجا خانه سلامت جانبازان، پناهگاه بیماران محروم و نماد مسئولیت اجتماعی نظام سلامت کشور است.
