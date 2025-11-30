  1. استانها
  2. اصفهان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

رحیمی: زاینده‌رود در آستانه تبدیل شدن به بیابان تجاری است

رحیمی: زاینده‌رود در آستانه تبدیل شدن به بیابان تجاری است

اصفهان- عضو مجمع نمایندگان اصفهان گفت: تا زمانی که کنترل برداشت‌ها، مدیریت مصرف آب و بهره‌گیری از فناوری‌های روز جدی گرفته نشود زاینده‌رود در خطر تبدیل دائمی به یک بیایان تجاری است.

رمضان رحیمی دشتلویی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت فعلی زاینده‌رود اظهار کرد: رودخانه‌ای که روزگاری قلب تپنده اصفهان بود اکنون در اثر خشکی و تصمیم‌های نادرست به فضایی برای فعالیت‌های سودجویانه و تفریح‌های نامتعارف تبدیل شده است.

وی گفت: کف خشکیده رودخانه به محل تجمع گردوغبار و چرای دام‌ها بدل شده و با وزش هر باد، غبار آن تا ریه شهروندان می‌رود.

تأسف‌آور است که بستر زاینده‌رود به محلی برای سرگرمی و اسب‌سواری تبدیل می‌شود

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: تأسف‌آورتر زمانی است که بستر زاینده‌رود به محلی برای سرگرمی و اسب‌سواری تبدیل می‌شود؛ گویی نه نظارتی وجود دارد و نه حرمت تاریخی این میراث چندصدساله حفظ می‌شود.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه چندی پیش نیز قصد برگزاری کنسرت در بستر زاینده رود را داشتند، ابراز کرد: این وضعیت نتیجه بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول از جمله نهادهای نظارتی، محیط‌زیست، آب منطقه‌ای و وزارت نیرو است و رهاشدگی امروز رودخانه محصول سکوت و بی‌عملی آنهاست.

نماینده فلاورجان تغییر کاربری بستر زاینده‌رود را یک رفتار خطرناک و زمینه‌ساز عادی‌سازی تخریب دانست و تأکید کرد: اگر برخورد جدی صورت نگیرد فردا باید شاهد شکل‌گیری بازارچه، رستوران صحرایی یا حتی شهربازی در این بستر تاریخی باشیم.

وی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مردم چنین وضعی ایجاد کرده‌اند و این شرایط نتیجه مستقیم سوءمدیریت است.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه تخریب زاینده‌رود تنها یک موضوع محلی نیست اظهار کرد: تبدیل یک رودخانه تاریخی به محل سرگرمی و اسب‌سواری می‌تواند بحران ملی و حتی بین‌المللی ایجاد کند زیرا چشم جهان به حیات فرهنگی و زیست‌محیطی زاینده‌رود دوخته شده است و تصویر امروز آن قابل دفاع نیست.

سران قوا برای احیای زاینده رود ورود کنند

این عضو مجمع نمایندگان اصفهان خواستار ورود جدی سران قوا به مسئله احیای رودخانه شد و گفت: احیا یعنی بازگرداندن آب نه تبدیل کردن بستر زاینده‌رود به محل نمایش اسب.

وی تأکید کرد: تا زمانی که کنترل برداشت‌ها، مدیریت مصرف آب و بهره‌گیری از فناوری‌های روز جدی گرفته نشود زاینده‌رود نه‌تنها احیا نمی‌شود بلکه خطر تبدیل دائمی آن به یک بیابان تجاری وجود دارد.

کد خبر 6673051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها