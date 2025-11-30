رمضان رحیمی دشتلویی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت فعلی زاینده‌رود اظهار کرد: رودخانه‌ای که روزگاری قلب تپنده اصفهان بود اکنون در اثر خشکی و تصمیم‌های نادرست به فضایی برای فعالیت‌های سودجویانه و تفریح‌های نامتعارف تبدیل شده است.

وی گفت: کف خشکیده رودخانه به محل تجمع گردوغبار و چرای دام‌ها بدل شده و با وزش هر باد، غبار آن تا ریه شهروندان می‌رود.

تأسف‌آور است که بستر زاینده‌رود به محلی برای سرگرمی و اسب‌سواری تبدیل می‌شود

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: تأسف‌آورتر زمانی است که بستر زاینده‌رود به محلی برای سرگرمی و اسب‌سواری تبدیل می‌شود؛ گویی نه نظارتی وجود دارد و نه حرمت تاریخی این میراث چندصدساله حفظ می‌شود.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه چندی پیش نیز قصد برگزاری کنسرت در بستر زاینده رود را داشتند، ابراز کرد: این وضعیت نتیجه بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول از جمله نهادهای نظارتی، محیط‌زیست، آب منطقه‌ای و وزارت نیرو است و رهاشدگی امروز رودخانه محصول سکوت و بی‌عملی آنهاست.

نماینده فلاورجان تغییر کاربری بستر زاینده‌رود را یک رفتار خطرناک و زمینه‌ساز عادی‌سازی تخریب دانست و تأکید کرد: اگر برخورد جدی صورت نگیرد فردا باید شاهد شکل‌گیری بازارچه، رستوران صحرایی یا حتی شهربازی در این بستر تاریخی باشیم.

وی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مردم چنین وضعی ایجاد کرده‌اند و این شرایط نتیجه مستقیم سوءمدیریت است.

رحیمی دشتلویی با بیان اینکه تخریب زاینده‌رود تنها یک موضوع محلی نیست اظهار کرد: تبدیل یک رودخانه تاریخی به محل سرگرمی و اسب‌سواری می‌تواند بحران ملی و حتی بین‌المللی ایجاد کند زیرا چشم جهان به حیات فرهنگی و زیست‌محیطی زاینده‌رود دوخته شده است و تصویر امروز آن قابل دفاع نیست.

سران قوا برای احیای زاینده رود ورود کنند

این عضو مجمع نمایندگان اصفهان خواستار ورود جدی سران قوا به مسئله احیای رودخانه شد و گفت: احیا یعنی بازگرداندن آب نه تبدیل کردن بستر زاینده‌رود به محل نمایش اسب.

وی تأکید کرد: تا زمانی که کنترل برداشت‌ها، مدیریت مصرف آب و بهره‌گیری از فناوری‌های روز جدی گرفته نشود زاینده‌رود نه‌تنها احیا نمی‌شود بلکه خطر تبدیل دائمی آن به یک بیابان تجاری وجود دارد.