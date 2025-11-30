  1. دين، حوزه، انديشه
رقابت علمی طلاب جوان به ایستگاه پایانی رسید

شانزدهمین جشنواره علامه حلی ویژه طلاب جوان زیر ۳۵ سال به روزهای پایانی خود نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره علامه حلی یکی از رویدادهای مهم پژوهشی برای طلاب زیر ۳۵ سال حوزه‌های علمیه برادران و خواهران است که در سه مرحله مدرسه‌ای، استانی و کشوری در حال برگزاری است.

مهدی مظاهری کارشناس مسئول جشنواره علامه حلی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره پرداخت و اظهار کرد: ۹ هزار و ۷۶۱ اثر از سراسر کشور توسط ۷ هزار و ۶۳۷ طلبه به دبیرخانه جشنواره علامه حلی ارسال شده است. این آثار شامل ۷ هزار و ۶۳۲ مقاله، هزار و ۲۰۰ کتاب، ۷۹۲ تحقیق پایانی و ۱۳۷ پایان نامه بوده است.

وی با اشاره به مشارکت ۷ هزار و ۳۷۷ طلبه برادر و ۲۶۰ طلبه خواهر در این جشنواره، اظهار کرد: از میان آثار ارسال شده، ۴۲۷ اثر به عنوان آثار برگزیده مرحله استانی انتخاب شده و به مرحله کشوری راه یافته‌اند.

به گفته وی، استان‌های قم با هزار و ۸۲۷ اثر، اصفهان با ۸۴۵ اثر و خوزستان با ۸۳۱ اثر بیشترین تعداد آثار را به خود اختصاص داده‌اند.

مظاهری با تشریح چهار سطح ارزیابی گفت: طلاب پایه یک تا سه، پایه چهار تا شش، پایه هفت تا نه و درس خارج به ترتیب به عنوان ۴ سطح ارزیابی مشخص شده است. ۱۹ درصد آثار در سطح یک، ۴۲ درصد در سطح دو، ۲۶ درصد در سطح سه و ۱۳ درصد در سطح چهار بوده است.

وی بیان داشت: پس از بررسی و داوری آثار، ۴۹ اثر برگزیده شده‌اند که از این تعداد ۴۷ اثر مربوط به طلاب برادر و ۲ اثر مربوط به طلاب خواهر است.

وی در مورد تعداد آثار برگزیده به تفکیک قالب اثر گفت: ۳۶ اثر برگزیده مقاله، ۳ اثر کتاب، ۳ اثر تحقیق پایانی و ۷ اثر پایان نامه است.

به گفته وی، قم با ۳۱ برگزیده و تهران با ۹ برگزیده بیشترین تعداد برگزیدگان جشنواره علامه حلی را دارا هستند.

مظاهری از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی در روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با سخنرانی آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در سالن اجتماعات مدرسه علمیه معصومیه (س) قم برگزار می‌شود.

