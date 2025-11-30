رقابت علمی طلاب جوان به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره علامه حلی یکی از رویدادهای مهم پژوهشی برای طلاب زیر ۳۵ سال حوزه‌های علمیه برادران و خواهران است که در سه مرحله مدرسه‌ای، استانی و کشوری در حال برگزاری است.

مهدی مظاهری کارشناس مسئول جشنواره علامه حلی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره پرداخت و اظهار کرد: ۹ هزار و ۷۶۱ اثر از سراسر کشور توسط ۷ هزار و ۶۳۷ طلبه به دبیرخانه جشنواره علامه حلی ارسال شده است. این آثار شامل ۷ هزار و ۶۳۲ مقاله، هزار و ۲۰۰ کتاب، ۷۹۲ تحقیق پایانی و ۱۳۷ پایان نامه بوده است.

وی با اشاره به مشارکت ۷ هزار و ۳۷۷ طلبه برادر و ۲۶۰ طلبه خواهر در این جشنواره، اظهار کرد: از میان آثار ارسال شده، ۴۲۷ اثر به عنوان آثار برگزیده مرحله استانی انتخاب شده و به مرحله کشوری راه یافته‌اند.

به گفته وی، استان‌های قم با هزار و ۸۲۷ اثر، اصفهان با ۸۴۵ اثر و خوزستان با ۸۳۱ اثر بیشترین تعداد آثار را به خود اختصاص داده‌اند.

مظاهری با تشریح چهار سطح ارزیابی گفت: طلاب پایه یک تا سه، پایه چهار تا شش، پایه هفت تا نه و درس خارج به ترتیب به عنوان ۴ سطح ارزیابی مشخص شده است. ۱۹ درصد آثار در سطح یک، ۴۲ درصد در سطح دو، ۲۶ درصد در سطح سه و ۱۳ درصد در سطح چهار بوده است.

وی بیان داشت: پس از بررسی و داوری آثار، ۴۹ اثر برگزیده شده‌اند که از این تعداد ۴۷ اثر مربوط به طلاب برادر و ۲ اثر مربوط به طلاب خواهر است.

وی در مورد تعداد آثار برگزیده به تفکیک قالب اثر گفت: ۳۶ اثر برگزیده مقاله، ۳ اثر کتاب، ۳ اثر تحقیق پایانی و ۷ اثر پایان نامه است.

به گفته وی، قم با ۳۱ برگزیده و تهران با ۹ برگزیده بیشترین تعداد برگزیدگان جشنواره علامه حلی را دارا هستند.

مظاهری از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی در روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با سخنرانی آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در سالن اجتماعات مدرسه علمیه معصومیه (س) قم برگزار می‌شود.