معاون استاندار سمنان: مطالبات دانشجویی در فضایی سازنده پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی استان سمنان در محل استانداری سمنان بابیان اینکه هدف از برگزاری این نشست رفع موانع پیش روی دانشگاهها است، ابراز داشت: برای تحقق این مهم باید در وهله نخست زیرساختهای آموزش و فعالیتهای دانشجویی فراهم شود.
وی با بیان اینکه تحولات اقتصادی و سیاسی دنیا و به طبع آن کشور ما هر سال متفاوتتر از سال قبل است، افزود: این مسائل و مباحث بر پایه واقع بینی، شفافیت و گفتگو با دانشجویان باید مطرح شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه دانشجو باید در جریان مسائل روز جامعه قرار گیرد، ابراز داشت: این موضوع باعث تصمیم سازی درست جریانهای دانشجویی در مدیریت بحرانها میشود.
آقا براری بابیان اینکه ارتقا کیفیت زندگی دانشجویان استان سمنان در دستور کار است، تصریح کرد: ارائه وامهای دانشجویی میبایست تسهیل و خدمات رفاهی دانشجویان بهبود یابد.
وی به ضرورت شنیده شدن صدای مطالبه دانشجویان در فضای آرام و سازنده تاکید کرد و افزود: مشکلات سرویس و خدمات شهری و روستایی دانشگاهها در حال رفع است و انتظار میرود تا دانشگاهها با امید آفرینی مسیر پیش رو را هدایت و آینده بهتری برای کشور بسازند.
