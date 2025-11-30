بخشی:حمایت از تولید کنندگان از اولویت اصلی شهرستان مشگین شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر یک شنبه در بازدید از واحدهای تولیدی که با حضور رئیس کل بازرسی استان انجام یافت اظهار کرد :۲۶ هزار میلیارد ریال از سفر ریاست جمهوری برای این شهرستان تخصیص یافته و حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی در اولویت اصلی شهرستان می‌باشد.

وی حمایت بازرسی کل استان اردبیل را در این مسیر راهگشا خواند و افزود: راهکارهای قانونی بازرسی کل استان زمینه ساز تسریع در خدمات بانکی و اعتباری به واحدهای تولیدی می‌باشد.

فرماندار مشگین‌شهر در سخنانی بیان کرد: دانشجویان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و تکریم جایگاه آنان نه تنها در روز دانشجو، بلکه در تمام روزهای سال باید در اولویت برنامه‌های دانشگاه‌ها قرار گیرد.

بخشی با اشاره به اینکه روز دانشجو فرصتی برای یادآوری نقش بی‌بدیل دانشجویان در تحولات علمی و اجتماعی کشور است، گفت: دانشگاه‌های شهرستان با اجرای برنامه‌های متنوع، بر عزم خود برای ارتقای هرچه بیشتر سطح علمی و رفاهی دانشجویان همت کنند.