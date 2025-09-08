تولیدکنندگان مجاهدان عرصه اقتصاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خداداد صبح دوشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی اظهار کرد: در راستای سیاستهای کلان نظام و رویکرد دستگاه قضائی در پشتیبانی از تولید و اشتغال در جریان بازدید از چند واحد تولیدی قرار گرفتیم.
وی افزود: واحدهای تولیدی در شرایط تحریم مجاهدان واقعی اقتصاد هستند و دادگستری با استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانع پیش روی آنان را برطرف میکند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: واحدهای تولیدی میتوانند مسائل و چالشهای خود را به دستگاه قضائی استان منعکس کنند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، گامهای مؤثری در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار برداشته شود.
