به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اطیابی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و به مناسبت فرارسیدن نهم آذر، روز حماسه و ایثار شهرستان نطنز اظهار کرد: نهم آذر برای مردم این خطه تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه نشانی روشن از روحیه انقلابی، ایثارگری و وفاداری مردمی است که در سخت‌ترین روزهای انقلاب و دفاع مقدس پای آرمان‌های خود ایستادند.

وی با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان افزود: این روز به عنوان روز حماسه و ایثار نطنز نامگذاری شده است؛ مناسبتی که ریشه آن در حماسه بزرگ سال ۱۳۶۰ دارد، زمانی که بیش از ۷۰ نفر از مردم شهرستان به‌عنوان داوطلب راهی عملیات طریق‌القدس شدند و پیکر مطهر ۱۰ شهید والامقام این عملیات با بدرقه‌ای باشکوه بر دستان مردم تشییع شد.

اطیابی گفت: این واقعه در حافظه تاریخی مردم نطنز به عنوان یکی از ماندگارترین صحنه‌های وحدت و مقاومت ثبت شده است.

شهردار نطنز با گرامیداشت یاد و نام شهیدان تصریح کرد: شهدای این سرزمین سرمایه‌های معنوی کشور و پشتوانه عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند و امنیت و پیشرفت امروز مرهون خون پاک آنان است.

وی افزود: به برکت ایثارگری شهدا و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی امروز به درختی ریشه‌دار و الهام‌بخش برای ملت‌های آزادی‌خواه جهان تبدیل شده است.

اطیابی در پایان تأکید کرد: نهم آذر فرصتی است تا بار دیگر از مقام شامخ شهدا تجلیل شود و نسل جوان با الگوهایی که عزت امروز کشور را رقم زدند بیشتر آشنا گردد.