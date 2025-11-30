امام جمعه سمنان: مدارس بهترین ظرفیت برای جهاد تبیین و رفع شبهات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در نشست جهاد تبیین با رویکرد پاسخگویی به سوالات و ابهامات با حضور جمعی از مدیران، معلمان و مربیان سمنان در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در سطوح مختلف آموزش و پرورش گفت: مدارس و کلاسهای تحصیل علم، یکی از بهترین ظرفیتها برای جهاد تبیین و رفع شبهات است.
وی با یادآوری اصول اثرگذاری بر شنوندگان گفت: ارتباطگیری مطلوب، اولین اصلی است که هر معلم و مربی باید در نظر داشته باشد و البته همگان الزاماً در این زمینه موفق نیستند!
لزوم تغییر شیوههای ارتباطگیری براساس اقتضائات نسل جدید
امام جمعه سمنان اثرگذاری بر جامعه بهویژه دانشآموزان را مهمترین هدف معلمان دانست و افزود: اگر کسی معلمی را صِرفا بهعنوان یک شغل درنظر بگیرد، جای دیگران را اشغال کرده است!
مطیعی بر لزوم تغییر شیوههای ارتباطگیری براساس اقتضائات نسل جدید تاکید کرد و گفت: معلم و مربی باید دغدغهمند و هدفمند به سمت دانشآموزان خود برود تا بتواند بر روی نسلی که با خودش تفاوتهای بسیاری دارند، اثرگذاری مثبت و مناسبی داشته باشد.
وی با اشاره به توطئههای استکبار جهانی برای اثرگذاری بر گروههای دانشآموزی و دانشجویی در کشورهای منطقه گفت: در برخی از این گروهها که توسط آمریکا مدیریت میشوند، استعدادهای برتر شناسایی میشوند و عوامل استکبار برای سوءاستفاده سیاسی و اعتقادی بر روی آنها سرمایهگذاری میکنند.
رفتار معلمان بهمراتب ماندگارتر و مؤثرتر از علوم قابل تدریس
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به پیامدهای آموزش نامطلوب بر زندگی فردی و اجتماعی ادامه داد: برخی افرادی که برای کسب علم به غرب سفر میکنند علناً اعلام میکنند که به غرب و اصول اعتقادی آنها پایبند هستند و متأسفانه گاهی شاهد آن هستیم که از میان همین افراد، مسئولینی انتخاب میشوند که با تصمیمات خود بر زندگی سایر مردم نیز تأثیر منفی میگذارند!
مطیعی با تاکید بر نقش معلم در سرنوشت دانشآموزان بهویژه در امر هدایت تحصیلی گفت: آیتالله ربانی که از شاگردان آیتالله سبحانی هستند، به علت همنشینی با ایشان، هنگام تدریس از تمام شیوهها، برخوردها و حتی لحن صحبت ایشان تأثیر پذیرفتهاند. دقت داشته باشید این اثرگذاری برای معلمان، هم یک فرصت به شمار میآید و هم میتواند تبدیل به تهدید شود!
وی با اشاره به سیره بزرگان برای اثرگذاری هرچه بیشتر بر طلاب جوان گفت: گاهی اوقات درسی که از رفتار فردی یا اجتماعی اساتید میتوان گرفت، بهمراتب ماندگارتر و مؤثرتر از علوم قابل تدریس در کلاسها هستند!
مطیعی همچنین ادامه داد: حضرت میفرماید اگر انسان به هدایت خود توجه داشته باشد و هدایت را پذیرفته باشد، گمراهی دیگران به او آسیبی نمیرساند!
اهمیت استفاده مطلوب از ظرفیت فضای مجازی
امام جمعه سمنان با تاکید بر اهمیت رفتار فردی معلم و مربی بر روی دانشآموز تاکید کرد: امیرالمومنین علی (ع) در ادامه میفرمایند هرکسی که میخواهد تأثیرگذاری مطلوبی بر افراد داشته باشد، نه با زبان بلکه با «رفتار خود» این کار را انجام دهد، چون اثرگذاری رفتار بسیار عمیقتر از تأثیری است که با زبان میتوان بر افراد گذاشت!
مطیعی با بیان اینکه بر اساس فرمایش امام علی (ع) تکریم «عالم عامل» بالاتر از کسی است که فقط سخنی را به زبان میآورد، گفت: میزان تأثیرگذاری، وابسته و منوط به میزان عمل به آموختهها است.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده مطلوب از ظرفیت فضای مجازی در ارتباطگیری با نسل جدید اظهار کرد: مقام معظم رهبری در رابطه با وضعیت کنونی فضای مجازی عبارت «قتلگاه جوانان» را به کار بردند که نشاندهنده پیامدهای مخرب آن در صورت استفاده ناصحیح و مدیریت نامطلوب است.
دسترسی کودکان و نوجوانان به محتواهای فضای مجازی محدود شود
رئیس شورای فرهنگ عمومی سمنان با اشاره به تهدیدات بیشمار شبکههای مجازی افزود: متولیان امر باید در مورد این معضل تصمیماتی اتخاذ کنند تا زمینه استفاده مطلوب و ایمن از تلفن هوشمند برای جوانان و نوجوانان فراهم شود.
مطیعی با بیان اینکه نباید تصور شود دسترسی کودکان و نوجوانان به تمام محتواهای فضای مجازی امری ارزشمند است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز که داعیه دار آزادی هستند، محدودیتهای سنگینی برای دسترسی قشر جوان و نوجوان به فضای مجازی وجود دارد تا امور تربیتی آنها خدشهدار نشود!
وی با قدردانی از برنامهریزی مسئولان آموزش و پرورش برای برگزاری این جلسه، نسبت به حضور کمرنگ نسل جدید در مساجد هشدار داد و گفت: نمیتوان انتظار داشت که با وجود هجمههای رسانههای متنوع و گسترده غربی و بیبرنامگی ما در زمینههای مختلف تربیتی، جوان نسل جدید به فضای مسجد متمایل باشد!
نقش مهم معلمان در تربیت نسل آینده
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه انکار یا کتمان واقعیتهای موجود راه حل مناسبی برای مدیریت مسائل فرهنگی و اجتماعی نیست، ادامه داد: البته حلقههای صالحین، پایگاههای بسیج و هیئتها همچنان فعال هستند اما اگر برنامه مناسبی برای هجمههای شبانهروزی دشمنان برای نابودسازی انسانیت و نه فقط دین، نداشته باشیم موفق نخواهیم بود.
مطیعی با تاکید مجدد بر نقش مهم معلمان در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: جایگاه معلم، جایگاهی است که تمام افراد مؤثر در آینده کشور، از جمله رئیسجمهور، وزرا و نمایندگان مجلس و غیره در حوزه مسئولیتی او قرار میگیرند، مانند علامه طباطبایی (ره) که با تربیت شاگردان برجستهای مانند شهید مطهری و علامه مصباح یزدی و دیگران بر جریان انقلاب اسلامی اثرگذار بود!
وی همچنین تاکید کرد: باید بتوانیم با علم و آگاهی و مهارت بیش از پیش به وظایف تربیتی خود عمل کنیم.
گفتنی است در این نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، فرمانده سپاه ناحیه سمنان و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان نیز حضور داشتند.
