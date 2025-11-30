عراقچی: ایران و ترکیه اشتراکات زیادی در مورد منطقه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «هاکان فیدان» وزیرخارجه ترکیه اظهار کرد: بسیار خرسندیم که امروز در تهران میزبان ایشان هستیم. ایران و ترکیه فقط دو کشور همسایه نیستند بلکه دو کشور دوست و برادر با اشتراکات تاریخی، فرهنگی غنی هستند. مرزهای ما سال‌هاست مرز صلح و دوستی است. سال جاری میلادی نیز به‌عنوان «سال فرهنگی ایران و ترکیه» نام‌گذاری شده و تاکنون شاهد برگزاری برخی برنامه‌های ارزشمند به این مناسبت بوده‌ایم

وی گفت: در مذاکرات امروز مقدمات برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری به ریاست رؤسای جمهور در تهران را مورد بررسی قرار دادیم و امیدواریم این شورا به زودی در تهران تشکیل جلسه دهد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: واقعیت این است که علیرغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته و نتایج بسیار خوبی که حاصل شده، هنوز تا به فعلیت رساندن همه ظرفیت‌های دو کشور، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری، فاصله داریم و برای جبران این فاصله باید اقدامات متعددی انجام دهیم.

وی افزود: هنوز تا به فعلیت رساندن همه ظرفیت‌های دو کشور به خصوص در عرصه‌های تجاری و اقتصادی فاصله داریم و برای جبران آن باید اقدامات متعددی را صورت دهیم. تجارت دو کشور رو به رشد است ولی با هدف مورد نظر فاصله دارد.

وی گفت: آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گازی اعلام کردیم. آمادگی خود را برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها اعلام کردیم و درخواست کردیم برای مذاکره در خصوص موافقتنامه تجارت ترجیحی جلسات کارشناسی برگزار شود.

عراقچی تاکید کرد: ایران یکی از مطمئن‌ترین تامین‌کنندگان انرژی برای ترکیه است و ما آمادگی خود را برای تمدید قرارداد گازی و توسعه همکاری‌ها در حوزه برق اعلام کردیم.

وزیرخارجه عنوان کرد: در این دیدار بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تاکید و قرار شد که با برگزاری شورای عالی همکاری و کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور، به‌صورت ویژه به این موارد پرداخته شود.

وی افزود: اتصال خط‌آهن‌های دو کشور در منطقه «چشم ثریا-آرالیک» مورد تاکید هر دو کشور است و امیدواریم که ساخت‌وساز این خط در اسرع وقت شروع شود. ما آمادگی خود را برای توسعه روابط در همه زمینه از جمله ایجاد مناطق آزاد مشترک و فعال‌سازی گذرگاه مرزی جدید اعلام کردیم. همچنین درخواست کردیم که برای مذاکره در خصوص موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، جلسات تخصصی و کارشناسی برگزار شود.

وی گفت: گشایش سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر وان، اقدامی است که به‌زودی محقق خواهد شد و یک نمایندگی تازه به سرکنسولگری‌های ما در ترکیه اضافه می‌کند؛ اقدامی که ظرفیت جدیدی را برای روابط دو کشور به همراه خواهد داشت. این سرکنسولگری، علاوه بر انجام وظایف کنسولی، نقش مهمی در توسعه همکاری‌های استان‌های مرزی دو کشور ایفا خواهد کرد.

وزیرامور خارجه گفت: در حوزه موضوعات منطقه‌ای، گفت‌وگویی طولانی با جناب آقای هاکان فیدان داشتیم. دو طرف اشتراکات فراوانی در منطقه دارند و طبیعتاً نگرانی‌های مشترکی نیز وجود دارد. موضوع فلسطین و ضرورت همکاری مشترک برای توقف کشتار مردم مظلوم غزه، از مهم‌ترین محورهای مذاکرات امروز بود. نقض مکرر آتش‌بس در غزه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه نشان می‌دهد که این رژیم نقشه‌های بزرگ‌تری برای بی‌ثبات کردن منطقه دنبال می‌کند.

وی افزود: ثبات، امنیت و آرامش در سوریه ارتباط مستقیمی با حفظ یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی آن دارد. مهم‌ترین تهدید علیه امنیت و ثبات سوریه از سوی رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن است. وظیفه کشورهای منطقه است که در برابر تجاوزات و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی، از جمله در سوریه و لبنان، سد ایجاد کنند.

وی گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران، حفظ ثبات و امنیت در قفقاز از طریق همکاری میان کشورهای منطقه و پرهیز از مداخلات فرامنطقه‌ای است. پدیده تروریسم تهدیدی ناگوار و مشترک برای دو کشور و منطقه به شمار می‌رود. با توجه به این چالش، ما بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم در قالب همکاری متقابل تأکید می‌کنیم. ایران ضمن حمایت از روند خلع سلاح پ.ک. ک و تحقق ترکیه عاری از تروریسم، بر ضرورت انحلال تمامی گروه‌های تروریستی برای دستیابی به منطقه‌ای عاری از تروریسم تأکید دارد.

وزیرامورخارجه عنوان کرد: در موضوع هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشورت داشتیم و در خصوص موضوع اسنپ‌بک رخ داد توضیحات لازم داده شد و مطمئن هستیم همکاری‌های دو کشور روند رو به رشدی را خواهد داشت و افق‌های بزرگ‌تری در برابر ما قرار دارد.

عراقچی افزود: تبادل هیأت‌ها و گفتگوها در سطح عالی پارلمانی و گروه‌های دوستی همواره در دستور کار دو کشور بوده و در این مذاکرات هم بر ادامه آنها تاکید شد.

وی افزود: به این مشورت‌ها ادامه خواهیم داد. در موضوع هسته‌ای ایران و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشورت داشتیم.

فیدان: ظرفیت‌های زیادی برای همکاری وجود دارد و باید بیشتر کار کنیم

در ادامه این نشست، «هاکان فیدان» گفت: از میهمان‌نوازی نسبت به بنده و همکارانم سپاسگزارم.

وی افزود: جلسات میان هیئت‌ها و گفتگوهای دوجانبه پربار بود. درباره موضوعات تجارت، انرژی و مسائل مختلف دیگر بحث کردیم و مشخص شد که ظرفیت‌های زیادی برای همکاری وجود دارد و باید بیشتر کار کنیم؛ به‌ویژه در حوزه استفاده از مرزها، حمل‌ونقل و لجستیک که دو کشور در این زمینه‌ها تا حدی عقب مانده‌اند.

وزیر خارجه ترکیه گفت: برای گسترش تعاملات باید بر برخی موارد تمرکز کنیم.

«فیدان» بیان کرد: در موضوع مهاجرت نامنظم، ایران و ترکیه با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند و این مسئله برای هر دو کشور اهمیت دارد. ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند منطقه هستند.

وی ادامه داد: موضوعات دیگری از جمله غزه، فلسطین، لبنان و تجاوزات اسرائیل نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درباره تداوم آتش‌بس در غزه گفتگو کردیم.

وزیر خارجه ترکیه افزود: درباره موضوعات هسته‌ای نیز صحبت شد و تأکید کردم که ترکیه همیشه در کنار ایران بوده و خواهد بود.

«فیدان» تصریح کرد: تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران باید برداشته شود. مسئله صلح در سوریه و اوکراین نیز برای دو کشور اهمیت دارد.

وی گفت: امروز همچنین با آقای لاریجانی و قالیباف و رئیس جمهور دیدار خواهم کرد. امیدواریم این گفتگوها به خیر، برکت و توسعه همکاری‌های دو کشور منجر شود.