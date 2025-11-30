ضرورت اصلاح ساختار بازار و نقش آن در پایداری شبکه برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی در جلسه شورای مشورتی صنعت برق اظهار داشت: برق کالایی بی‌بدیل است و اگر تأمین آن به لحاظ اقتصادی پایدار نشود، شکاف عرضه و تقاضا هر روز بیشتر خواهد شد. باید واگرایی تولید و مصرف را با ابزارهای درست اقتصادی به همگرایی تبدیل کنیم.

وی با اشاره به نقش بازار برق در ایجاد تعادل بین تولید و مصرف برق گفت: جایگاه بخش خصوصی در بازار بایستی تقویت شود. اصلاح الگوی مصرف در قانون مشخص شده و توانیر از مداخله مستقیم در بازار پرهیز می‌کند؛ اما لازم است بخش خصوصی طبق قواعد حضوری فعال‌تر در معاملات بورس داشته باشد.

رجبی مشهدی افزود: سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که بازار برق برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. اگر این جذابیت ایجاد نشود، صنعت برق با کمبود منابع و ناتوانی در جبران رشد تقاضا روبه‌رو می‌شود.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: رعایت الگوی مصرف، واقعی‌سازی قیمت‌ها در چارچوب قانون، و فراهم‌کردن بستر فروش برق مازاد در بازار، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند پایداری اقتصادی صنعت برق را تقویت کند.