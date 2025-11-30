به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با حضور و مشارکت دهها شرکت داخلی و خارجی از ایران و هفت کشور جهان از ۲۲ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میشود.
شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی کشور با حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی، نقشی مهم در حمایت از برپایی این رویداد ایفا خواهد کرد.
شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور اولین شرکت تخصصی در احداث بیمارستان در کشور است که امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت بر بیمارستانها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی تدارک وسایل و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، آموزشی و نگهداری و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی بیمارستانها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی را بر عهده دارد.
این سازمان به عنوان یکی از سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، فعالیت میکند و هماهنگی، توسعه و گسترش فعالیتهای مربوط به تهیه و اجرای طرحهای عمرانی را در چارچوب سیاستها و برنامههای عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا میکند.
در دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی دهها شرکت داخلی از مناطق مختلف کشور و همچنین شرکتها، نمایندگیهای و برندهای معتبر خارجی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلستان، آلمان و چین حضور و مشارکت دارند.
در این رویداد تجهیزات بخشهای مختلف بیمارستانی از جمله پیمانکاران و مشاوران و تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی ارائه خواهد شد. در این نمایشگاه همچنین گروههای مختلف مهندسین راه و ساختمان و مهندسان مشاور مخصوص احداث مراکز درمانی حضور دارند تا چگونگی طراحی و اجرای پروژههای بیمارستانی را تشریح کنند.
فراهم کردن زمینه مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه ساخت و تجهیزات بیمارستانی، همکاری و یکپارچه سازی بین دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه ساخت بیمارستان، نیازسنجی و تجهیز بیمارستانها، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی برای احداث مراکز بیمارستانی، استانداردسازی مراکز درمانی و بیمارستانی، ارتقای سطح کیفی و آشنایی بیشتر جامعه با تجهیزات و تأسیسات پیشرفته بیمارستانی، مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
ارائه راهکارهای بیمارستان سازی از جمله توجه به ایمنی و مقاوم سازی، سازگار بودن با محیط زیست، بهره مندی از انرژیهای نوین، سازگاری با محیط شهری و بهره وری و کیفیت داشتن برخی دیگر از برنامههای محوری دهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، برای احداث مراکز درمانی و بیمارستانی است.
بر این اساس برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی میتواند قدمی در راستای نوسازی، تجهیز و ساخت بیمارستانهای دارای استاندارد بین المللی باشد.
