کشورهای سرآمد در بیمارستان سازی به تهران می‌آیند

هفت کشور جهان برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان سازی، به تهران می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی با حضور و مشارکت ده‌ها شرکت داخلی و خارجی از ایران و هفت کشور جهان از ۲۲ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.

شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی کشور با حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی، نقشی مهم در حمایت از برپایی این رویداد ایفا خواهد کرد.

شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور اولین شرکت تخصصی در احداث بیمارستان در کشور است که امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت بر بیمارستان‌ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی تدارک وسایل و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، آموزشی و نگهداری و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی بیمارستان‌ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی را بر عهده دارد.

این سازمان به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، فعالیت می‌کند و هماهنگی، توسعه و گسترش فعالیت‌های مربوط به تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی را در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا می‌کند.

در دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی ده‌ها شرکت داخلی از مناطق مختلف کشور و همچنین شرکت‌ها، نمایندگی‌های و برندهای معتبر خارجی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلستان، آلمان و چین حضور و مشارکت دارند.

در این رویداد تجهیزات بخش‌های مختلف بیمارستانی از جمله پیمانکاران و مشاوران و تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی ارائه خواهد شد. در این نمایشگاه همچنین گروه‌های مختلف مهندسین راه و ساختمان و مهندسان مشاور مخصوص احداث مراکز درمانی حضور دارند تا چگونگی طراحی و اجرای پروژه‌های بیمارستانی را تشریح کنند.

فراهم کردن زمینه مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه ساخت و تجهیزات بیمارستانی، همکاری و یکپارچه سازی بین دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه ساخت بیمارستان، نیازسنجی و تجهیز بیمارستان‌ها، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی برای احداث مراکز بیمارستانی، استانداردسازی مراکز درمانی و بیمارستانی، ارتقای سطح کیفی و آشنایی بیشتر جامعه با تجهیزات و تأسیسات پیشرفته بیمارستانی، مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

ارائه راهکارهای بیمارستان سازی از جمله توجه به ایمنی و مقاوم سازی، سازگار بودن با محیط زیست، بهره مندی از انرژی‌های نوین، سازگاری با محیط شهری و بهره وری و کیفیت داشتن برخی دیگر از برنامه‌های محوری دهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، برای احداث مراکز درمانی و بیمارستانی است.

بر این اساس برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی می‌تواند قدمی در راستای نوسازی، تجهیز و ساخت بیمارستان‌های دارای استاندارد بین المللی باشد.

حبیب احسنی پور

