حسینی: مدیران رضایت مردم را حداکثری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی ظهر یکشنبه در میان مدیران شهرستان کاشان اظهار کرد: یکی از امتیازات شهرستان کاشان وجود دانشگاه‌های متعدد است که جز مراکز آموزشی برجسته در کشور هستند.

وی با بیان اینکه این مراکز باید با تقوا و توکل زمینه را برای پرورش مدیران آینده کشور آماده کنند، ابراز کرد: هر چند تمام پیشرفت‌های بشر مصداق سنت عام امداد الهی است اما دانشگاه‌ها هم باید تلاش مضاعف کنند.

امام جمعه کاشان با اشاره به پرورش مدیرانی همچون شهید طهرانی مقدم و شهید فخری زاده در سال‌های قبل تصریح کرد: بسیاری از مدیران باتقوای کشور پیشنهادات سنگین مالی از کشورهای بیگانه را رد کردند که در خود ایران به مردم خدمت کنند.

وی با اشاره به رتبه‌های برتر کنکور گفت: بسیاری از این نفرات برتر موفقیت خود را علاوه بر تلاش شخصی حاصل توکل به خدا و انجام امور دینی دانسته اند که نشان می‌دهد با تقوا می‌توان به اوج مراحل علمی رسید.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با بیان اینکه دانشجویان باید همیشه آماده باشند، افزود: این آمادگی باید در فعالیت‌های علمی تحقیقاتی همراه با ارزش‌های الهی باشد.

وی با بیان اینکه مدیران و مسئولین باید دغدغه‌ای جز خدمت به مردم نداشته باشند، خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولین باید رضایت مردم را حداکثر کنند و گره گشایی از کار مردم داشته باشند.

امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به خلق نیست، افزود: باید با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کرد چراکه خیر دنیا و آخرت در گره گشایی از مشکلات مردم است.