۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

حسینی: مجلس با ساماندهی قوانین بروکراسی اداری صنعتگران را کم کند

کاشان - امام جمعه کاشان گفت: مجلس با ساماندهی قوانین بروکراسی اداری صنعتگران را کم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی عصر چهارشنبه در دیدار با حمیدرضا حاج بابائی نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی اقدامات جدی باید انجام شود، اظهار کرد: نباید اجازه داد تهاجم فرهنگی دشمن مثل ۲۰۳۰ فرهنگ ما به خصوص کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه مجلس باید در این زمینه مطالبه جدی داشته باشد، ابراز کرد: از مسئولین می‌خواهیم برای دانشگاه فرهنگیان کاشان اقدامات جدی داشته باشند و مشکلات آن را حل و فصل کنند.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب باید در کشور رونق اقتصادی ایجاد کرد، تصریح کرد: صنعت در کشور باید مورد حمایت قرار بگیرد و مجلس با ساماندهی قوانین باید بروکراسی اداری صنعتگران را کم کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از فعالیت‌های اداری صنعتگران را خسته می‌کند، گفت: نتیجه این موضوع عدم فعالیت و بی رغبتی صنعتگران می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانی‌های موجود در کشور افزود: مجلس و دولت باید در این زمینه هماهنگ باشند تا بتوانند مقداری از بار سنگین گرانی‌ها که بر دوش مردم است بکاهند.

وی همچنین با بیان اینکه قوانین جوانی جمعیت به خوبی در کشور اجرا نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قوانین در کشور فراهم شود.

      ایران دارای پیشرفته ترین سیستم های تولید لوازم صنعتی بود ولی شاهد تعطیلی و عقب ماندگی صنایع هستیم

