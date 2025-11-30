  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

نشست «سیاست‌مدار تراز» با حضور سخنگوی دولت شهید رئیسی در کرمانشاه

نشست «سیاست‌مدار تراز» با حضور سخنگوی دولت شهید رئیسی در کرمانشاه

کرمانشاه – نشست دانشجویی «سیاست‌مدار تراز» با حضور علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت شهید رئیسی، برای بررسی شاخص‌ها و تجربه دولت مردمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «سیاست‌مدار تراز» روز شنبه ۱۵ آذرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار خواهد شد. این نشست با هدف بررسی شاخص‌های سیاست‌مدار تراز انقلاب اسلامی و تجربه دولت مردمی برگزار می‌شود و فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم دانشجویان با دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت شهید رئیسی فراهم می‌آورد.

این نشست در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه دوم – سالن علامه امینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و از ساعت ۱۴:۰۰ آغاز خواهد شد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند سوالات خود را مطرح کنند و با سخنگوی دولت شهید رئیسی به گفت‌وگوی مستقیم بپردازند. ورود برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۷۶۶۳۵۸۳ تماس بگیرند.

کد خبر 6673567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها