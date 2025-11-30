به گزارش خبرنگار مهر، نشست «سیاستمدار تراز» روز شنبه ۱۵ آذرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار خواهد شد. این نشست با هدف بررسی شاخصهای سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی و تجربه دولت مردمی برگزار میشود و فرصتی برای گفتوگوی مستقیم دانشجویان با دکتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت شهید رئیسی فراهم میآورد.
این نشست در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه دوم – سالن علامه امینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و از ساعت ۱۴:۰۰ آغاز خواهد شد.
شرکتکنندگان میتوانند سوالات خود را مطرح کنند و با سخنگوی دولت شهید رئیسی به گفتوگوی مستقیم بپردازند. ورود برای عموم آزاد است و علاقهمندان میتوانند برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۷۶۶۳۵۸۳ تماس بگیرند.
نظر شما