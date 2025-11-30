به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز منصوری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه، گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر زمین‌خواری در حاشیه شهر کرمانشاه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از هماهنگی‌های قضائی و تعامل نزدیک با سازمان جهاد کشاورزی، موفق شدند یک فقره زمین‌خواری به مساحت ۱۰ هزار و ۳۸ مترمربع و به ارزش ۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال را کشف کنند. این پرونده نمونه‌ای از تلاش پلیس در مقابله با زمین‌خواری و حفاظت از حقوق مردم است.

منصوری تأکید کرد که برخورد با زمین‌خواری‌ها و تخلفات اقتصادی، از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است و با هماهنگی مراجع قضائی، پرونده این زمین‌خواری در مسیر قانونی پیگیری خواهد شد تا حقوق بیت‌المال و مردم حفظ شود.

وی در پایان گفت: کشف این پرونده نشان‌دهنده هوشیاری و پیگیری مستمر کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در سراسر استان است و به مردم اطمینان می‌دهد که هر گونه تخلف اقتصادی و تصرف غیرقانونی اموال عمومی و خصوصی، بدون برخورد قانونی نخواهد ماند.