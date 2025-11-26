  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۱

کشف ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی زمین خواری در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۸۵ هزار متر مربع زمین خواری توسط کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی این استان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر یک فقره زمین خواری در سطح وسیع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از هماهنگی‌های قضائی و بررسی‌های لازم، موفق به کشف یک فقره زمین خواری در حومه شهر کرمانشاه به متراژ ۸۵ هزار مترمربع به ارزش ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، شدند.

سردار حاجیان در پایان تصریح کرد: در این زمینه ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله جهت صدور حکم لازم، روانه مراجع قضائی گردیدند.

    • حمید IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      1 0
      پاسخ
      باید به مردم اسمشون رو بگن واعدام هم بشن الان ابن زمین رو باید به کسایی بدن که مستاجر هستند. آمار همه مستاجران را هم خود دولت داره .
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      3 0
      پاسخ
      با یک گل بهار نمیاد جانم خیلی فاصله داریم تا تحقق عدالت در کشور

