کشف ۳۵۵۰ لیتر گازوئیل قاچاق در مرز پرویزخان قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز منصوری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با اعلام این خبر اظهار داشت که مأموران پلیس گمرک در جریان عملیات هوشمندانه نظارتی در پایانه مرزی پرویزخان شهرستان قصرشیرین موفق به شناسایی و توقیف چند دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق شدند.

وی گفت: این اقدام در قالب طرح‌های هدفمند کنترل خروجی گمرک و بر اساس شیوه‌نامه اجرایی پلیس گمرک صورت گرفت؛ مأموران در حین گشت‌زنی تخصصی و استقرار در مسیر خروجی مرز، رفتار چندین کامیون را مشکوک تشخیص داده و پس از توقف و بازرسی کامل آن‌ها، حجم قابل‌توجهی از سوخت قاچاق را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در بازرسی از خودروهای توقیف‌شده، مجموعاً ۳۵۵۰ لیتر گازوئیل قاچاق به‌دست آمد که طبق بررسی‌های اولیه، قصد انتقال آن به خارج از کشور وجود داشته است.

منصوری با اشاره به ارزش تقریبی محموله مکشوفه اظهار داشت: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی این سوخت قاچاق حدود یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال است که در جریان عملیات، پنج دستگاه کامیون توقیف و پرونده قضائی مربوطه برای بررسی و برخورد قانونی تشکیل شده است.

وی در پایان با بیان اینکه اجرای طرح‌های کنترلی در مرزهای اقتصادی استان با جدیت دنبال می‌شود، تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با بهره‌گیری از توان فنی، مراقبت اطلاعاتی و هماهنگی با گمرکات مرزی، با هرگونه قاچاق کالا و سوخت مقابله خواهد کرد تا مسیرهای رسمی صادرات و واردات تحت نظارت کامل بماند.