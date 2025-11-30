  1. استانها
  2. گیلان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

سرهنگ کاظمی: عاملین اصلی درگیری و تخریب یک کامیون در لوشان دستگیر شدند

رودبار- فرمانده انتظامی رودبار از شناسایی و دستگیری ۲ نفر از عاملان اصلی درگیری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی تعدادی از اراذل و اوباش که منجر به تخریب یک دستگاه کامیون در شهر لوشان شده بود، گفت: دستگیری این افراد بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهر لوشان پس از تحقیقات نامحسوس و با تعقیب و مراقبت‌های صورت گرفته و اقدامات اطلاعاتی، دو نفر از عاملین اصلی این موضوع را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ویژه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی با تاکید بر اینکه این ارازل و اوباش که با سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی، تهدید، درگیری و تخریب یک کامیون می‌کردند گفت: متهمان ۴۲ و ۲۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد خبر 6673650

