  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

سرهنگ کاظمی: ۱۰ نفر از عاملان نزاع و درگیری در رودبار دستگیر شدند

سرهنگ کاظمی: ۱۰ نفر از عاملان نزاع و درگیری در رودبار دستگیر شدند

رودبار- فرمانده انتظامی رودبار از دستگیری ۱۰ نفر از عاملان نزاع و درگیری با حضور به موقع پلیس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا کاظمی به عزم راسخ دستگاه قضائی و مجموعه انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش اشاره کرد و اظهار کرد: پلیس و دستگاه قضائی به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد این شهرستان جولانگاه مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت در جامعه و آرامش مردم شود.

وی در ادامه گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و درگیری در شهر رودبار، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار افزود: به علت اختلافات ملکی ۱۰ نفر با یکدیگر درگیر و منجر به اخلال در نظم عمومی و مزاحمت برای مردم شده بودند که با حضور به موقع و مقتدرانه پلیس دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

سرهنگ کاظمی در پایان با اشاره به اینکه ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاهی جبران ناپذیر است، خاطر نشان کرد: کنترل خشم و حل اختلافات از مجاری قانونی در کاهش جرایم خشن مؤثر است. همچنین از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6646483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها