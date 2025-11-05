سرهنگ کاظمی: ۱۰ نفر از عاملان نزاع و درگیری در رودبار دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا کاظمی به عزم راسخ دستگاه قضائی و مجموعه انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش اشاره کرد و اظهار کرد: پلیس و دستگاه قضائی به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد این شهرستان جولانگاه مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت در جامعه و آرامش مردم شود.

وی در ادامه گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و درگیری در شهر رودبار، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار افزود: به علت اختلافات ملکی ۱۰ نفر با یکدیگر درگیر و منجر به اخلال در نظم عمومی و مزاحمت برای مردم شده بودند که با حضور به موقع و مقتدرانه پلیس دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

سرهنگ کاظمی در پایان با اشاره به اینکه ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت در هنگام نزاع و درگیری عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاهی جبران ناپذیر است، خاطر نشان کرد: کنترل خشم و حل اختلافات از مجاری قانونی در کاهش جرایم خشن مؤثر است. همچنین از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.