کد خبر 6673673
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۰

زورگیران خوابگاه‌های دانشجویی به تور پلیس افتادند

باند سه‌نفره زورگیری مقابل خوابگاه در ولنجک، کمتر از یک ساعت پس از سرقت گوشی یک دانشجو توسط پلیس دستگیر شدند.

