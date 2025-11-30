دریافت 19 MB کد خبر 6673673 https://mehrnews.com/x39Kyr ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۰ کد خبر 6673673 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۰ زورگیران خوابگاههای دانشجویی به تور پلیس افتادند باند سهنفره زورگیری مقابل خوابگاه در ولنجک، کمتر از یک ساعت پس از سرقت گوشی یک دانشجو توسط پلیس دستگیر شدند. کپی شد مطالب مرتبط محموله دوچرخههای قاچاق در دیلم توقیف شد شناسایی و دستگیری باند سرقت طلاجات در کیش سرهنگ کاظمی: عاملین اصلی درگیری و تخریب یک کامیون در لوشان دستگیر شدند عملیات برقآسا پلیس کرمان علیه قاچاقچیان سوخت؛ ۵۳ قاچاقچی بازداشت شدند کشف ۲ گنج یاب از خودروهای عبوری در شاهرود؛ ۵ نفر دستگیر شدند دستگیری ۲ شکارچی در مجن شاهرود؛ اسلحه غیر مجاز و گوشت شکار کشف شد برچسبها زورگیری زورگیران سرقت دستگیری سارق دستگیری پلیس خوابگاه دانشجویی دانشجویان
