۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به اسماعیل سقاب اصفهانی

در پی درگذشت ناگهانی همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی، معاون اول رئیس جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت ناگهانی همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی، دکتر محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

درگذشت همسر گرامیتان در سانحۀ دلخراش رانندگی موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

این مصیبت جانکاه را صمیمانه به جنابعالی، خانواده محترم و بستگان معزّز تسلیت عرض می‌کنم.

امید آن دارم که در سایۀ رحمت واسعه الهی، روح آن بانوی مؤمنه در آرامش و مغفرت الهی قرار گیرد و خداوند منّان به فرزندان عزیزتان و دیگر همراهان که در این حادثه تلخ مصدوم شده‌اند، شفای کامل و عاجل عنایت فرماید.

برای جنابعالی در تحمل این فقدان سنگین، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسالت دارم و امیدوارم الطاف الهی تسکین‌بخش قلب داغدارتان باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

کد خبر 6673659

