  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

مرد هزارچهره کیش دستگیر شد

مرد هزارچهره کیش دستگیر شد

بندرعباس - پلیس کیش با شناسایی هویت واقعی یک کلاهبردار متواری که با هویت‌های جعلی مبالغ زیادی از شهروندان دریافت کرده بود، موفق به دستگیری او شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌اله قاسمی فرمانده پلیس آگاهی کیش، اعلام کرد: پس از آغاز بررسی‌های تخصصی برای دستگیری یک محکوم متواری در پرونده کلاهبرداری کارآگاهان پلیس آگاهی جزیره کیش اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده‌ای را انجام دادند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد که متهم با استفاده از چندین هویت جعلی و راه‌اندازی شرکت‌های کاغذی لیزینگ خودرو توانسته بود اعتماد شهروندان را جلب کرده و مبالغ قابل توجهی از آنها در سطح کشور دریافت کند.

سرهنگ قاسمی گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که این فرد دو هویت جعلی دیگر نیز داشته و با این هویت‌ها از دست قانون فرار کرده بود و این موضوع باعث سردرگمی مالباختگان در روند پیگیری‌های حقوقی شده بود.

فرمانده پلیس آگاهی کیش تصریح کرد: در نهایت با هوشیاری و پیگیری‌های مستمر پلیس کیش چهره واقعی متهم شناسایی شد و موضوع به مراجع ذیربط اعلام گردید.

کد خبر 6673690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها