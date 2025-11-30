مرد هزارچهره کیش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبیاله قاسمی فرمانده پلیس آگاهی کیش، اعلام کرد: پس از آغاز بررسیهای تخصصی برای دستگیری یک محکوم متواری در پرونده کلاهبرداری کارآگاهان پلیس آگاهی جزیره کیش اقدامات فنی و اطلاعاتی گستردهای را انجام دادند.
وی افزود: بررسیها نشان داد که متهم با استفاده از چندین هویت جعلی و راهاندازی شرکتهای کاغذی لیزینگ خودرو توانسته بود اعتماد شهروندان را جلب کرده و مبالغ قابل توجهی از آنها در سطح کشور دریافت کند.
سرهنگ قاسمی گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که این فرد دو هویت جعلی دیگر نیز داشته و با این هویتها از دست قانون فرار کرده بود و این موضوع باعث سردرگمی مالباختگان در روند پیگیریهای حقوقی شده بود.
فرمانده پلیس آگاهی کیش تصریح کرد: در نهایت با هوشیاری و پیگیریهای مستمر پلیس کیش چهره واقعی متهم شناسایی شد و موضوع به مراجع ذیربط اعلام گردید.
