دریافت 40 MB کد خبر 6676648 https://mehrnews.com/x39LN8 ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ کد خبر 6676648 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ دستگیری سارقی که خود را سهامدار ایرانخودرو معرفی میکرد دستگیری کلاهبرداری که خود را سهامدار ارشد ایرانخودرو معرفی کرده بود و وعده تحویل خارج از نوبت خودرو را میداد کپی شد
