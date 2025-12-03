دریافت 40 MB
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

دستگیری سارقی که خود را سهامدار ایران‌خودرو معرفی می‌کرد

دستگیری کلاهبرداری که خود را سهامدار ارشد ایران‌خودرو معرفی کرده بود و وعده تحویل خارج از نوبت خودرو را می‌داد

