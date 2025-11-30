کاراته کاهای ایران روی سکوی نایب قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان پنجشنبه ششم آذرماه با حضور ۳۸۴ کاراته کا از ۸۸ کشور به میزبانی مصر در قاهره آغاز و شامگاه یکشنبه نهم آذرماه با قهرمانی میزبان به پایان رسید.

مصری‌ها با ۳ مدال طلا و یک برنز در جایگاه نخست ایستادند. تیم‌های ترکیه، ژاپن، ایتالیا و ایران هر کدام با یک طلا، یک نقره و یک برنز به طور مشترک در جایگاه دوم جهان قرار گرفتند.

برای تیم اعزامی کشورمان در این رقابت‌ها آتوسا گلشاد نژاد یک مدال طلا، صالح اباذری یک مدال طلا و سارا بهمن یار هم یک نشان برنز دست کسب کردند. فاطمه صادقی، مبینا حیدری، فاطمه سعادتی، علی مسکین، امیررضا برزوئی، مهدی خدابخشی و مرتضی نعمتی از دست یابی به مدال بازماندند.

نکته مهم این مسابقات کسب اولین طلای تاریخی بانوان و افتخاری دیگر برای کاراته ایران توسط گلشاد نژاد بود.