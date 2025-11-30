الجزایر ابتکار «جرم انگاری استعمار در آفریقا» را کلید زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در سایه تحولات بین‌المللی و با حضور مقامات ارشد آفریقایی، الجزایر ابتکار عمل جدیدی را با هدف جرم‌انگاری استعمار در قاره آفریقا کلید زد.

بر اساس این گزارش، الجزایر قرار است در روزهای ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر ۲۰۲۵ (مصادف با ۹ و ۱۰ آذر ۱۴۰۴)، میزبان یک کنفرانس بین‌المللی با محوریت «بررسی جنایات استعمار در آفریقا» باشد. وزرای امور خارجه کشورهای قاره آفریقا در این نشست حضور خواهند داشت.

در همین راستا «احمد عطاف»، وزیر امور خارجه الجزایر تأکید کرد که «حافظه تاریخی آفریقا جنایات دوران استعمار را فراموش نخواهد کرد.»

عبدالقادر جمعه، تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت که این کنفرانس در چارچوب بین‌المللی فعلی که با ظهور و قدرت‌یابی کشورهای جنوب و تلاش آن‌ها برای ترسیم توازن‌های جدید همراه است، برگزار می‌شود.

از سوی دیگر «موسی بودان»، کارشناس قانون اساسی بر لزوم تلاش اتحادیه آفریقا برای به رسمیت شناختن و جبران خسارت، به ویژه با مستندسازی جنایات هسته‌ای و نسل‌کشی تأکید کرد.