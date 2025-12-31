به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزایر روز سهشنبه در سخنانی گفت: «هر کس بخواهد از طریق تونس دست به بیثباتی بزند، الجزایر را در برابر خود خواهد یافت.»
این موضعگیری رئیس جمهوری الجزایر در شرایطی مطرح میشود که تونس طی ماههای اخیر با چالشهای سیاسی و اقتصادی متعددی روبهرو بوده و نگرانیها درباره دخالتهای خارجی در امور داخلی این کشور افزایش یافته است.
تبون همچنین بر اهمیت روابط برادرانه میان دو کشور تأکید کرد و گفت که الجزایر امنیت و ثبات تونس را بخشی از امنیت ملی خود میداند.
