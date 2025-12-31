  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۴:۰۲

الجزایر در برابر هرگونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی تونس خواهد ایستاد

رئیس‌جمهور الجزایر تأکید کرد که کشورش اجازه نخواهد داد امنیت تونس خدشه‌دار شود و هرگونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی این کشور با واکنش قاطع الجزایر مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر روز سه‌شنبه در سخنانی گفت: «هر کس بخواهد از طریق تونس دست به بی‌ثباتی بزند، الجزایر را در برابر خود خواهد یافت.»

این موضع‌گیری رئیس جمهوری الجزایر در شرایطی مطرح می‌شود که تونس طی ماه‌های اخیر با چالش‌های سیاسی و اقتصادی متعددی روبه‌رو بوده و نگرانی‌ها درباره دخالت‌های خارجی در امور داخلی این کشور افزایش یافته است.

تبون همچنین بر اهمیت روابط برادرانه میان دو کشور تأکید کرد و گفت که الجزایر امنیت و ثبات تونس را بخشی از امنیت ملی خود می‌داند.

