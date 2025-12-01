آغاز کشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار از اراضی پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پلنگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان با اعلام این خبر گفت: کاشت تنباکو هر ساله از اوایل آذرماه آغاز و تا نیمه دی ماه ادامه دارد و برداشت آن نیز از نیمه دوم فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.

وی افزود: ارقام مورد کشت تنباکو در شهرستان پارسیان از نوع بومی بوده و مناطق مهم و عمده کشت این محصول روستای بهده و منطقه دشتی این شهرستان می‌باشد.



پلنگی اظهار کرد: محصول تنباکوی تولید شده در پارسیان به دلیل مرغوبیت و شهرتی که دارد علاوه بر هرمزگان در استان‌های همجوار و نیز سایر استان‌ها عرضه می‌شود.



گفتنی است، مزارع کشت تنباکو در شهرستان پارسیان تماماً مجهز به سامانه نوین آبیاری تحت فشار بوده که این امر گامی مؤثر در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید است.