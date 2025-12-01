  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۶

آغاز کشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار از اراضی پارسیان

آغاز کشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار از اراضی پارسیان

بندرعباس - مدیر جهاد کشاورزی پارسیان از شروع کشت تنباکو در اراضی بهده و دشتی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۴۵۰ تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پلنگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان با اعلام این خبر گفت: کاشت تنباکو هر ساله از اوایل آذرماه آغاز و تا نیمه دی ماه ادامه دارد و برداشت آن نیز از نیمه دوم فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.

وی افزود: ارقام مورد کشت تنباکو در شهرستان پارسیان از نوع بومی بوده و مناطق مهم و عمده کشت این محصول روستای بهده و منطقه دشتی این شهرستان می‌باشد.

پلنگی اظهار کرد: محصول تنباکوی تولید شده در پارسیان به دلیل مرغوبیت و شهرتی که دارد علاوه بر هرمزگان در استان‌های همجوار و نیز سایر استان‌ها عرضه می‌شود.

گفتنی است، مزارع کشت تنباکو در شهرستان پارسیان تماماً مجهز به سامانه نوین آبیاری تحت فشار بوده که این امر گامی مؤثر در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید است.

کد خبر 6673822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها