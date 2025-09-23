آغاز کشت تنباکو در یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اشتر بینا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه، با اعلام این خبر گفت: فرآیند کشت تنباکو از اواخر شهریور ماه آغاز شده و تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت و برداشت محصول نیز از اوایل اسفند ماه تا اواخر فروردین ماه سال آینده انجام می‌شود.

وی افزود: سال گذشته سطح زیر کشت تنباکو در این شهرستان ۸۰۰ هکتار بود و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این میزان در سال جاری به ۱۰۰۰ هکتار افزایش یابد.

بینا با اشاره به اهمیت کشت تنباکو در اقتصاد منطقه، ابراز امیدواری کرد که با افزایش تولید به میزان تقریبی ۲۵۰۰ تن، درآمد کشاورزان و اقتصاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه تقویت شود.

روستای گزیر به عنوان یکی از مناطق اصلی تولید تنباکو در شهرستان بندرلنگه شناخته می‌شود و کشاورزان این منطقه سالانه حجم قابل توجهی از این محصول را تولید و روانه بازار می‌کنند. انتظار می‌رود با حمایت‌های جهاد کشاورزی، سالی پربار برای تولیدکنندگان تنباکو در این منطقه رقم بخورد.