  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۳

کشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان پارسیان آغاز شد

کشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان پارسیان آغاز شد

پارسیان-مدیر جهاد کشاورزی پارسیان گفت: کاشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه بهده و دشتی شهرستان پارسیان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پلنگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان با اعلام این خبر گفت: کاشت تنباکو هر ساله از اوایل آذرماه آغاز و تا نیمه دی ماه ادامه دارد و برداشت آن نیز از نیمه دوم فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.

مسعود پلنگی اظهار داشت: ارقام مورد کشت تنباکو در شهرستان پارسیان از نوع بومی بوده و مناطق مهم و عمده کشت این محصول روستای بهده و منطقه دشتی این شهرستان می‌باشد.

پلنگی در ادامه عنوان کرد: محصول تنباکوی تولید شده در پارسیان به دلیل مرغوبیت و شهرتی که دارد علاوه بر هرمزگان، در استان‌های هم جوار و نیز سایر استان‌ها عرضه می‌شود.

شایان ذکر است که مزارع کشت تنباکو در شهرستان پارسیان تماماً مجهز به سامانه نوین آبیاری تحت فشار بوده که این امر گامی مؤثر در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید است.

کد خبر 6675082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها